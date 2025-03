Arquiteto e pesquisador Guilherme Dourado ministra palestra gratuita sobre Burle Marx no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

Os sorocabanos podem conferir, nesta quinta-feira (20), das 19h às 20h30, a palestra “Burle Marx ecologista: da busca de plantas brasileiras à defesa do meio ambiente”, com o arquiteto Dr. Guilherme Mazza Dourado, no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, localizado no Jardim Dois Corações. A atividade é gratuita e aberta a todos.

A palestra integra a programação de aniversário de 11 anos do Jardim Botânico, administrado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema). Implantado em uma área de proteção permanente de, aproximadamente, 70 mil metros quadrados, possui uma vegetação de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. Seu principal objetivo é proteger e preservar as espécies locais e regionais da flora, além de servir para lazer, atividades culturais, pesquisas acadêmicas e educação ambiental.

A palestra de Guilherme Dourado abordará de que modo surgiu o interesse de Roberto Burle Marx por conhecer e valorizar a flora brasileira e tropical, interagindo com uma nova sensibilidade promovida por escritores, artistas visuais, arquitetos e paisagistas ligados ao movimento moderno brasileiro, caso de Tarsila do Amaral, Lasar Segall, Mina Klabin Warchavchik, entre outros.

Ele examinará como essa disposição do paisagista se alimentou fundamentalmente da organização de expedições botânicas a diversas regiões conhecidas ou intocadas do Brasil em busca de novas plantas e, a partir de 1949, da montagem do Sítio Santo Antônio da Bica para recebê-las, estudá-las e multiplicá-las, visando a posterior introdução no paisagismo urbano.

Na medida em que mais e mais viajava pelo país, desde meados da década de 1950, Burle Marx foi tomando consciência da destruição calamitosa e indiscriminada de vários biomas brasileiros e passou a denunciá-la com os meios que estavam ao seu alcance, opondo-se a um suposto avanço civilizatório na base do mais perverso e irracional comprometimento do ambiente natural.

Guilherme Mazza Dourado é arquiteto e historiador de paisagismo, arquitetura e artes visuais no Brasil. Possui pós-doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (2016), é doutor (2009) e mestre (2000) pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo.

É organizador de Folhas em Movimento. Cartas de Burle Marx (Luste Editores, 2022) e autor de Modernidade Verde. Jardins de Burle Marx (Ed. Senac SP/ Edusp, 2009), que conquistaram o 1º Prêmio na categoria de Trabalhos Escritos Publicados do Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira, respectivamente nas edições de 2009 e 2022, entre outros livros.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3235-1130 ou pelo e-mail: [email protected].