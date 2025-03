Aprenda a criar, montar e vender bijuterias! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Mais de 10 mil empresas foram abertas em Mato Grosso do Sul no ano de 2023, um recorde em toda a série histórica da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). No acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, foram […]