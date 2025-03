Alunos da Rede Municipal de João Pessoa são premiados durante a First Lego League, em Brasília

Os alunos da Escola Municipal Aruanda conquistaram o prêmio “Motivação”, além de dois mapas novos lacrados, durante a disputa da etapa nacional da First@ Lego@ League (FLL), uma das maiores competições de robótica do mundo, que aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de março, em Brasília. A instituição da rede municipal foi a única unidade de ensino de João Pessoa, entre pública e privada, a participar da competição.

A equipe ‘Lego Explorers’ é composta pelos alunos Pedro Ferraz, Pietro Barros, Eva Cardoso e Ana Lívia. A técnica foi a professora Pryscilla Oliveira e a técnica suplente, Olga Zacchi.

Dois mil e quinhentos estudantes competiram na etapa nacional do torneio de robótica divididos entre 270 equipes das cinco regiões do Brasil, e apenas 30 foram premiadas, sendo escolas particulares, SESI e instituições públicas.

“O prêmio demonstra que a gente estava realmente no caminho certo e isso é para nos motivar, mostrar que a gente é capaz de muita coisa. Então não é o status que vai fazer a gente ganhar um prêmio, é sim o nosso esforço e o que a gente sempre fez e vai fazer ainda por João Pessoa, pela rede municipal de ensino. A competição foi bastante intensa”, disse a aluna, Ana Lívia.

“Estamos muito orgulhosas de todos os alunos, alunas, professores e professoras que abraçaram essa missão e de uma forma brilhante tiveram um excelente desempenho. E se depender de nós, que fazemos a Secretaria de Educação de João Pessoa, nossos alunos da rede vão longe com nossa robótica educacional”, disse com alegria a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro.

A equipe de João Pessoa não conseguiu se classificar para a etapa internacional que será realizada nos Estados Unidos, no mês de abril, mas isso não desanimou os estudantes que deixaram a competição realizados, entusiasmados e cheios de novas ideias para as próximas competições.

“Estamos muito felizes e levando o prêmio de motivação. E é justamente isso que nós esperamos que essa equipe leve para casa. Que a gente aprenda com o que vivemos no torneio nacional pela primeira vez e se motive cada dia mais a conquistar novos prêmios e novas categorias. Esse reconhecimento para nós, tanto com o troféu quanto com os tapetes, é emocionante”, falou emocionada a professora Pryscilla Oliveira.

Kaio Vítor, chefe da Divisão de Robótica e Cultura Maker da Secretaria de Educação e Cultura, falou o que representa esta conquista. “No nosso primeiro ano, trazer um troféu para casa, trazer dois mapas lacrados, evidencia ainda mais o potencial dos nossos alunos, até onde eles podem chegar através da educação, até onde eles podem chegar com a robótica educacional, que é ministrada em nossas escolas. Estamos super felizes pela nossa nova conquista e esperamos trazer mais no próximo ano”, destacou Kaio Vítor.

Mapas – O mapa é um tipo de guia da competição para cada temporada. Ele contém as etapas e os desafios que o robô deverá realizar para alcançar a pontuação na competição. Anualmente a First® Lego® League lança uma temporada com novos desafios e temas. Os mapas da FLL contem essas novas temáticas e desafios. No kit, além do mapa, tem peças novas e únicas que não são comercializadas nos kits tradicionais da Lego®. Esses mapas também são conhecidos como ‘Tapetes da FLL’, que é a mesa aonde tem os desafios.

“A organização do evento ficou impressionada com o empenho e a energia dos nossos estudantes. Apesar da desvantagem em relação ao tempo de treino, menos de um mês, e do fato de ser a primeira participação da equipe em uma nacional, eles se destacaram. Ainda não foi suficiente para chegarmos à etapa internacional, mas o desempenho deles foi de muita resiliência”, falou o diretor do Departamento de Informática Escolar da Secretaria de Educação, Elisson Dutra.