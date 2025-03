Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta quarta-feira (19) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Os mutirões contra o mosquito Aedes aegypti continuam por todas as regiões da cidade e, nesta quinta, sexta e sábado, dias 18, 19 e 20, as atividades serão realizadas no lado Sul do município, nos bairros Maranduba, Sertão da Quina e Caçandoca. Agentes de Controle de Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) percorrem as ruas […]