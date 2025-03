Posted on

No Brasil e no mundo diversas doenças, até então comuns no passado – como a poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e coqueluche -, deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação em massa da população. Para reforçar a importância das vacinas, nesta terça-feira (17), é celebrado o Dia Nacional da Vacinação, […]