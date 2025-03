Agência Minas Gerais | Primeiro ciclo para credenciamento de serviços de saúde no Ipsemg termina nesta quarta-feira (19/3)

Prestadores de serviços de assistência à saúde interessados em se credenciarem ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) têm até quarta-feira (19/3) para se inscreverem no processo deste primeiro ciclo.

O edital prevê credenciamento de hospitais, clínicas, laboratórios e serviços odontológicos em várias regiões do estado.

A prorrogação do prazo foi publicada no Diário Oficial do Estado, em 1/3/2025, por meio de uma retificação nos itens 2.1 e 6.7 do edital. As alterações incluem um novo período de inscrição e ajustes nos valores disponíveis para contratação por região assistencial, levando em consideração a demanda por serviços de saúde.

A adequação foi necessária após uma análise da Gerência de Rede Assistencial e Contratualizações de Serviços de Saúde (Geracs), que identificou a ausência de previsão de valores disponíveis para algumas regiões no primeiro edital.

Essas regiões fazem parte da integração assistencial, consideradas áreas que recebem pacientes de locais em que determinados serviços de saúde ainda não estão disponíveis.

Com as mudanças, estabelecimentos que não haviam se inscrito devido à falta de recursos para sua região devem revisar o edital atualizado e conferir a nova distribuição orçamentária.

Para mais informações sobre o credenciamento, os interessados podem acessar o site oficial do Ipsemg ou consultar a publicação no Diário Oficial do Estado.

Inovação

As mudanças fazem parte da adaptação do instituto da Lei nº 25.143/2025, trazendo avanços significativos tanto para os prestadores de serviço quanto para os beneficiários.

O novo modelo de credenciamento também traz avanços na forma de contratação, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021. A partir dessa norma, os editais permanecerão abertos continuamente, com ciclos bimestrais de avaliação da demanda assistencial e da disponibilidade financeira.

Isso permite maior flexibilidade e ampliação gradual da rede credenciada, garantindo a inclusão de novos prestadores de serviço conforme a necessidade da população atendida.

Outra inovação é a adoção do peticionamento eletrônico via SEI!MG para participação no credenciamento, assegurando mais transparência e agilidade no processo.

Além disso, a distribuição da demanda entre os prestadores credenciados passará a seguir critérios técnicos e objetivos, levando em conta a diversidade de serviços oferecidos, a quantidade de especialidades disponíveis e o número de profissionais no corpo clínico. Os habilitados serão ordenados e a lista de credenciados será divulgada no site do Ipsemg ao final de cada ciclo.