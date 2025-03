Agência Minas Gerais | Governo de Minas inaugura mamógrafo digital no Hospital da Baleia

Relacionadas



Cumprindo com o compromisso de fortalecer a rede hospitalar para o enfrentamento ao câncer de mama, o Governo de Minas inaugurou, nesta terça-feira (18/3) o novo mamógrafo do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte.

O equipamento foi adquirido com recurso repassado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e vai otimizar os diagnósticos dos pacientes atendidos na instituição e aumentar a capacidade de exames realizados.

Além do mamógrafo, também foram entregues um aparelho de ultrassonografia, dois arcos cirúrgicos, dois sistemas de videolaparoscopia e oito perfuradores ósseos, adquiridos com recurso estadual e com o apoio de emendas parlamentares.

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, destacou o empenho do governo estadual em modernizar os equipamentos disponíveis nas instituições de saúde e a importância de ter um mamógrafo digital em um Hospital que é 100% SUS e atende pacientes de cerca de 90% dos municípios mineiros.





















“Repassamos recursos para aquisição de 62 mamógrafos que vão substituir aqueles considerados obsoletos após avaliação criteriosa junto à UFMG. O exame que era feito em 30 minutos, agora será em apenas dez”, ressaltou o secretário.

Atualmente, o Hospital da Baleia realiza cerca de 150 mamografias por mês, atendendo à demanda interna de pacientes em tratamento no hospital. Com o novo equipamento, a expectativa é de mil exames mensais, até outubro.

A presidente do Conselho Curador do Hospital da Baleia, Tereza Guimarães Paes, ressaltou que os equipamentos serão essenciais para melhorar a prestação dos serviços.

“A parceria com o estado demonstra sensibilidade social e consciência da importância da atuação do Baleia em Minas. Além do mamógrafo, que vai potencializar a capacidade de realização e precisão dos exames, agradecemos pelos equipamentos para o bloco cirúrgico, que vão melhorar ainda mais o atendimento aos nossos pacientes”, apontou.

O superintendente Técnico do Hospital da Baleia, Samar Moussi Dib, reafirmou a qualidade do serviço assistencial da instituição, e destacou que os investimentos e novos equipamentos vão se somar a outros esforços para garantir a excelência.

“O Baleia é reconhecido pela qualidade naquilo que faz e agora temos a estimativa de triplicar o volume de atendimentos, especialmente nos mutirões de mamografia, entregando ainda mais eficiência no serviço”, enfatizou.

Enfrentamento ao câncer

Minas possui 376 mamógrafos em operação, sendo 237 com comando simples, 54 com estereotaxia e 85 computadorizados. Em 2024, foram repassados R$ 74,4 milhões em recursos estaduais para aquisição de 62 equipamentos digitais para 45 municípios, sendo R$ 1,2 milhão cada.

Em outubro de 2024, o Governo de Minas lançou o Programa Cuidar na Hora Certa – Saúde Aqui Tem Pressa, com custeio anual de R$ 24,4 milhões. Em 2024, foram repassados R$ 9,8 milhões aos municípios para operacionalizar a política que visa reduzir a morbimortalidade associada ao câncer de mama com estratégias que agilizem o diagnóstico e o início do tratamento.

“Lançamos uma nova meta com recurso financeiro, dentro do programa e vamos dobrar o valor pago pela mamografia aos municípios que conseguirem fazer a busca ativa de mulheres de 50 a 69 anos, para que elas realizem pelo menos um exame a cada dois anos. Ou seja, pretendemos evitar o gargalo do diagnóstico definitivo do câncer de mama”, finalizou Fábio Baccheretti.