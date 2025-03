Zoonoses remove mais de 700 quilos de inservíveis no Brigadeiro Tobias – Agência de Notícias

A equipe da Zoonoses, da Secretaria da Saúde (SES), realizou, na sexta-feira (14), uma ação de remoção de 710 kg de inservíveis, potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, em uma residência no Brigadeiro Tobias, zona sul da cidade.

O bairro faz parte de uma das áreas com maiores incidência de casos de dengue este ano. Além dessa ação, a equipe da Zoonoses realiza ações educativas e de verificação constantemente na região. Sorocaba tem atualmente tem mais de 2 mil casos de dengue confirmados. Portanto, é fundamental manter-se atento às ações preventivas do mosquito.

Orientações à população

É preciso manter as lixeiras tampadas com os sacos plásticos bem fechados. Os munícipes devem guardar os pneus secos em local coberto. Garrafas, frascos, potes, latas vazias e baldes descartáveis devem ser colocados no lixo ou vazios e virados de boca para baixo, igualmente em local coberto. Manter ralos com pouco uso fechados e depositar duas colheres de detergente ou sabão em pó. Após cada chuva ou ao lavar o quintal, repetir esse tratamento.

Todos os pratos de vasos com plantas ou xaxins, dentro ou fora da casa, devem ser eliminados, pois acumulam água e são um dos criadouros mais frequentes do mosquito. No caso de bromélias ou outras plantas que possam acumular água, o indicado é plantar em local coberto e molhar somente a terra, pois esse tipo de planta acumula água e pode servir de criadouro para o Aedes aegypti.

Vasilhas de água para animais domésticos devem ser escovadas com bucha e sabão todos os dias e ter a água trocada, para eliminar possíveis ovos do mosquito. Além disso, as caixas d’água devem estar sempre tampadas e bem vedadas, além de não se esquecer de colocar tela no buraco dos ralos do “ladrão”, pois o mosquito pode entrar por ali e depositar seus ovos.

Para as bandejas de geladeiras, retirar sempre a água e escovar com água e sabão, deixando 1/4 de copo de detergente ou duas colheres de sabão em pó. Piscinas de grande e médio porte deverão ser tratadas com cloro em quantidade adequada para o tamanho. Caso estejam vazias, coloque sabão em pó no ponto mais fundo. As piscinas para crianças deverão ser escovadas e ter sua água trocada a cada dois dias. Nas lajes, retire a água acumulada e providencie para que ela tenha um desnível em direção ao cano.

É importante verificar as calhas, se elas não estão entupidas. Remova folhas ou outros materiais que possam impedir o escoamento da água e mantenha a calha com um pequeno desnível, em direção ao cano. Para os vasos sanitários com pouco uso, coloque duas colheres de sopa com sabão em pó, repetindo este tratamento após cada troca de água.

Para finalizar, os cuidados não devem ser somente na residência. É essencial ficar atento a possíveis focos de água parada na escola, no trabalho, nos vizinhos e em outros locais frequentados diariamente.

Como denunciar