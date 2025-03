Vacinação contra HPV está disponível e Prefeitura faz busca ativa por público-alvo

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) começou, nesta segunda-feira (17), a busca ativa por jovens entre 15 e 19 anos que perderam a oportunidade de se vacinar contra o HPV dentro da faixa etária recomendada. Na Rede Municipal, a prevenção é destinada para meninos e meninas de 9 a 14 anos. A campanha de busca ativa será promovida até o dia 17 de junho, com objetivo de garantir esse cuidado e ampliar a cobertura da vacinação, e será realizada também nas escolas públicas e privada.

Essa é uma oportunidade também dos pais e responsáveis colocar em dia a caderneta de vacinação de seus filhos. “É importante essa conscientização e um olhar mais responsáveis sobre a vacinação e a necessidade de estar com o calendário em dia, principalmente quando se trata de vacina por faixa etária. Este também é um chamamento para quem não se vacinou dentro da idade recomendada, mas também para atualização das doses”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Neste primeiro dia de ação, Maria Gorete levou as duas filhas, kemily Vitória de 11 anos e Camily Vitória de 13 anos, para atualizar o documento vacinal. “É preciso o compromisso de levar os nossos filhos aos serviços de saúde para colocar os cuidados em dia, seja com a saúde bucal, ocular, com a vacina, entre outros cuidados. Hoje, na avaliação da caderneta, a dose que protege contra o HPV está em dia, mas aproveitamos para protegê-las com outras vacinas para a faixa etária delas, a exemplo da ACWY”, disse a mãe.

Dados – Atualmente, na Paraíba, são estimados 126.044 casos de jovens de ambos os sexos não vacinados contra HPV, na faixa etária de 15 a 19 anos. No município de João Pessoa, esse número representa 23.545 jovens, sendo 4.101 meninas e 19.444 meninos.

Em 2021, foram vacinadas na Capital 8.643 pessoas contra o HPV (5.868 meninas e 2.775 meninos), na faixa etária de 9 a 14 anos; em 2022, 9.213 (5.771 meninas e 3.442 meninos); em 2023, 13.691 (7.707 meninos e 5.984 meninas); e em 2024, foram 8.030 (3.702 meninas e 4.328 meninos).

HPV – Na Rede Municipal de Saúde, a vacinação é destinada para meninas e meninos de 9 a 14 anos e outros grupos específicos definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), a exemplo de mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, vítimas de abuso sexual e pessoas imunocompetentes.

Também fazem parte do grupo para prevenção usuários de profilaxia pré-exposição (PrEP) de HIV, com idade de 15 a 45 anos e que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com esquema preconizado para idade ou situação especial); e pacientes com papilomatose respiratória recorrente (PRR) a partir de 2 anos de idade.

“Destacamos que essa vacinação é importante considerando que sua prevenção pode evitar casos e agravamentos de complicações relacionadas ao HPV, a exemplo de verrugas genitais e cânceres do colo do útero, vulva, pênis, ânus e orofaringe”, completou Fernando Virgolino.

Outras vacinas – Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Onde se vacinar – A vacina está disponível nas unidades de saúde da família (USFs), policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização e nos três pontos móveis que funcionam em horário estendido até as 21h – Home Center Ferreira Costa, Shopping Sul e Shopping Tambiá.