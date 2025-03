Universidade Virtual do Estado de SP oferece 81 vagas para Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) está com inscrições abertas para o vestibular 2025, oferecendo 81 vagas para o Polo de Ubatuba. As oportunidades estão distribuídas em três eixos de formação: Licenciatura, Computação e Negócios e Produção, com 27 vagas para cada área.

A parcial das inscrições, divulgadas em 10 de março, aponta 28 inscritos para o eixo de Computação, 31 para Licenciatura e 31 para Negócios e Produção. Os cursos são na modalidade EaD e totalmente gratuitos.

Interessados devem realizar o cadastro exclusivamente pelo site . A taxa de inscrição é de R$ 47,50. Após o pagamento, a efetivação da inscrição pode ser conferida no portal do vestibular, na “Área do Candidato”, após cinco dias úteis.

Os inscritos devem acompanhar as atualizações do calendário no site da Vunesp. O prazo para inscrições termina no 7 de abril de 2025. Em seguida, no dia 9 de maio, a partir das 10h, será divulgado o local da prova. No mesmo portal, também está disponível o manual do candidato, com todas as informações sobre o vestibular, incluindo os conteúdos programáticos da prova.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 18 de maio de 2025, às 13h, em locais que serão posteriormente divulgados.

Novidade

Para auxiliar nos estudos, a Univesp disponibiliza gratuitamente um curso preparatório no canal TV Univesp, no YouTube.

Polo Ubatuba

O Polo da Univesp em Ubatuba funciona nas dependências da Escola Municipal Profª Olga Ribas de Andrade Gil, que fica na rua Conceição, nº 710, Centro.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (12) 3042-3149 ou pelo e-mail [email protected].

Para mais informações e inscrições, acesse: www.vunesp.com.br.