Unión Santa Fe x Banfield ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (17/03)

Unión Santa Fe x Banfield – Análise da Partida (17/03/2025)

No dia 17 de março de 2025, Unión Santa Fe receberá Banfield em partida válida pela Torneo Betano da Argentina. A expectativa é de um jogo de alto nível, com ambos os times buscando uma recuperação na competição. A partida será realizada no estádio do Unión Santa Fe, às 19:00 (horário de Brasília).

Forma Atual de Unión Santa Fe

Nos últimos jogos, Unión Santa Fe apresenta uma performance mista. Na última partida, em 10 de março de 2025, a equipe sofreu uma derrota para o Ind. Rivadavia por 2 a 0, interrompendo uma sequência de vitórias. Porém, a equipe também teve bons momentos, como a vitória por 3 a 1 sobre o Colegiales em 5 de março, o que mantém as esperanças de uma boa campanha na competição.

Forma Atual de Banfield

O Banfield, por outro lado, vem de uma série de resultados negativos. Em 7 de março de 2025, perdeu para o Argentinos Juniors por 2 a 1. Além disso, a equipe empatou sem gols contra o Independiente, no início de março. A sequência de derrotas e empates deixa a equipe de Banfield em uma situação difícil, e a busca por uma recuperação se torna ainda mais crucial.

Confrontos Diretos

Nos últimos cinco encontros entre as duas equipes, o histórico é equilibrado. A vitória mais recente do Unión Santa Fe aconteceu em maio de 2024, quando venceu Banfield por 1 a 0. Já Banfield conseguiu uma vitória importante em 2022, com um 2 a 1 sobre Unión Santa Fe.

Odds de Apostas

A partida promete ser disputada, e as odds para o confronto mostram equilíbrio, com pequenas variações entre as casas de apostas. Confira as odds:

Vitória de Unión Santa Fe : 2.00 a 2.08

: 2.00 a 2.08 Empate : 2.90 a 3.00

: 2.90 a 3.00 Vitória de Banfield: 4.00 a 4.75

Onde Assistir

A partida poderá ser acompanhada ao vivo por plataformas de transmissão de esportes, com algumas casas de apostas oferecendo a possibilidade de assistir ao jogo ao vivo caso tenha saldo na conta ou tenha realizado apostas nas últimas 24 horas. Fique atento às regras de localidade e qualificação para a transmissão.

Previsões

Com a pressão de ambos os lados, a expectativa é de um jogo equilibrado, mas com uma ligeira vantagem para o Unión Santa Fe, que joga em casa e vem com uma sequência melhor de resultados. Banfield precisará melhorar seu desempenho ofensivo e defensivo se quiser conquistar um bom resultado.

Se você está interessado nas odds e mais detalhes sobre a partida, continue acompanhando as atualizações no Flashscore e outras plataformas esportivas.

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

