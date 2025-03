Ubatuba caminha para se consolidar como destino turístico internacional – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nos últimos meses, Ubatuba tem se destacado cada vez mais no cenário turístico Internacional. Dados do Centro de Informações Turísticas revelam que entre 20% e 30% do público que busca informações na cidade é estrangeiro. Esse número expressivo demonstra o crescente interesse de turistas internacionais pelo destino, assim como Paraty.

De acordo com a Secretaria de Turismo de Ubatuba (Setur), o movimento tem sido particularmente perceptível nos meses de fevereiro e março, período em que houve um aumento superior a 30% no fluxo de visitantes estrangeiros. Entre os principais países de origem, destacam-se França, Estados Unidos, Inglaterra e Itália, além de um grande contingente de turistas sul-americanos, incluindo argentinos, chilenos, bolivianos e peruanos. Recentemente, Ubatuba foi incluída em uma lista do Airbnb de 10 destinos que serão tendência na primavera de 2025 no hemisfério norte – o que comprova ainda mais essa tendência.

Um dos locais que mais tem atraído esse público é a região norte da cidade, especialmente Itamambuca. O aumento no fluxo de turistas estrangeiros tem impulsionado a economia local, beneficiando comércios e serviços. “No último domingo, fui à padaria em Itamambuca e, ao mesmo tempo, encontrei franceses, ingleses e argentinos. Os olhares dos estrangeiros estão voltados para esse destino”, comentou o secretário adjunto de Turismo de Ubatuba, Rodrigo Andrade.

Além da combinação de praia, sol, ondas e natureza, com vasta área de Mata Atlântica preservada, Ubatuba também tem se destacado por oferecer experiências diferenciadas para esse público. “Residências com arquitetura singular e serviços voltados ao turismo internacional são alguns dos fatores que tornam a cidade ainda mais atraente para visitantes de diversas partes do mundo”, acrescentou Andrade.

O reconhecimento do município como um destino turístico global se fortalece com o recente destaque dado pelo Ministério do Turismo, que apontou Ubatuba entre os destinos mais promissores do Brasil no cenário mundial. “Com um fluxo crescente de visitantes estrangeiros e investimentos no setor, a cidade se consolida como uma referência para quem busca um refúgio paradisíaco e culturalmente diversificado”, finalizou.

