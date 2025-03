Terças com Museologia discute museus e inteligência artificial

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Os encontros virtuais do Terças com Museologia, realizados pelo Museu do Folclore de São José dos Campos, estão de volta. Neste mês o tema é Museus e Inteligência Artificial: Desafios e Oportunidades. As discussões acontecerão no dia 25, das 9h30 às 11h30, com transmissão pelo Google Meet.

Sempre na última terça-feira do mês, a atividade é gratuita e dirigida a pesquisadores, professores, educadores e demais interessados pelos assuntos propostos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela plataforma Sympla. Todos os participantes inscritos receberão certificados.

O encontro destacará como a inteligência artificial (IA) pode auxiliar na catalogação e preservação de acervos, acessibilidade e mediação cultural, além de questionar os impactos éticos e técnicos. Este será o 1º encontro do ano e o 18º já realizado de janeiro de 2023 a novembro de 2024, período em que 13 temas foram abordados.

Transformações

“A inteligência artificial está transformando diversas áreas do conhecimento, e os museus não são exceção”, ressalta a museóloga do museu Maria Boujadi, mediadora do evento. “Este encontro abordará como as tecnologias de IA podem ser aplicadas às mais diversas áreas dos museus.”

Por ser um tema recente e ainda em desenvolvimento no campo da museologia, a intenção não é esgotar o assunto, mas levantar reflexões iniciais sobre as possibilidades, desafios e contribuições para os museus.

“Nosso objetivo é estimular ideias sobre o futuro da IA nos museus e como esta tecnologia pode dialogar com as práticas museológicas já existentes”, complementa Mariana.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo que está instalado desde 1997 no Parque da Cidade, em Santana. A gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

