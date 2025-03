Sine-JP oferta 563 vagas de emprego a partir desta segunda-feira

Posted on

Estão abertas as inscrições para o Campeonato de Futebol 2024. As equipes interessadas em participar deverão fazer a pré-inscrição da sua equipe no link abaixo: CLIQUE AQUI PARA INSCREVER SUA EQUIPEhttps://forms.gle/NMCPMEbisYsWs5My6 As inscrições se encerram no dia 20 de fevereiro, com inicio previsto para o dia 25 de fevereiro de 2024. Após a inscrição online […]