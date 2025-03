Serviços de manutenção continuam no Parque Natural “Chico Mendes” – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), prossegue com os serviços de manutenção na área central do Parque Natural “Chico Mendes”, localizado no Alto da Boa Vista, que continuará fechado ao público por mais 15 dias, com o intuito de garantir a segurança de todos.

Dentre as espécies da flora existentes, o parque possui árvores de grande porte, que precisam ser avaliadas de tempos em tempos por uma equipe técnica da Sema. Como parte das melhorias, 32 eucaliptos que apresentavam risco foram suprimidos, garantindo mais segurança aos frequentadores. Também foi feito o destocamento dessas árvores. Além disso, a área central está sendo revitalizada, com o plantio de gramado nos locais onde estavam os exemplares arbóreos.

A Sema reforça o compromisso com a preservação ambiental e a segurança de todos, e pede a compreensão da população. O Município realizará a devida compensação ambiental, com o plantio de espécies nativas em áreas públicas da cidade.

O Parque Natural está localizado na Avenida Três de Março, 1.025, no Alto da Boa Vista. Mais informações pelo e-mail: [email protected].