Qual filme vai passar Quarta (19/03) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 19/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sessão da Tarde exibe “Manobras do Destino” nesta quarta-feira (19/03)

Nesta quarta-feira, 19 de março de 2025, a Sessão da Tarde traz um emocionante drama baseado em fatos reais. O filme “Manobras do Destino” (The Ride), lançado em 2018, promete inspirar os telespectadores com uma história de superação e transformação.

Sinopse do Filme

Dirigido por Alex Ranarivelo, o longa acompanha a trajetória de John McCord, um jovem que enfrentou uma infância difícil, repleta de abusos e desafios. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando ele é adotado por uma família interracial que lhe ensina importantes lições de vida.

Com o apoio de seus novos pais e guiado pelo amor e disciplina, John descobre sua paixão pelo BMX, esporte no qual se tornará um verdadeiro campeão. O filme explora temas como perdão, resiliência e o poder da família na transformação de uma vida, proporcionando momentos emocionantes e reflexivos.

Elenco e Direção

O elenco de “Manobras do Destino” conta com grandes nomes, incluindo:

Shane Graham no papel de John McCord, o protagonista que supera seu passado difícil;

no papel de John McCord, o protagonista que supera seu passado difícil; Ludacris , conhecido tanto por sua carreira musical quanto por suas atuações em Hollywood, interpreta o pai adotivo do jovem;

, conhecido tanto por sua carreira musical quanto por suas atuações em Hollywood, interpreta o pai adotivo do jovem; Sasha Alexander , estrela de séries como NCIS e Rizzoli & Isles, dá vida à mãe adotiva do protagonista;

, estrela de séries como NCIS e Rizzoli & Isles, dá vida à mãe adotiva do protagonista; Blake Sheldon também integra o elenco, trazendo ainda mais emoção à trama.

O filme é dirigido por Alex Ranarivelo, cineasta especializado em histórias inspiradoras, que já trabalhou em produções como American Wrestler: The Wizard e Born a Champion.

Por que assistir?

“Manobras do Destino” é uma história comovente que aborda questões sociais relevantes, como a importância do acolhimento, o impacto do amor familiar e a possibilidade de recomeços. Com cenas emocionantes e uma narrativa envolvente, o longa promete prender a atenção do público e transmitir mensagens poderosas.

Não perca essa emocionante sessão de cinema na TV aberta! “Manobras do Destino” será exibido na Sessão da Tarde, às 15h30 (horário de Brasília), na TV Globo.