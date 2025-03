Porto Vitória x Vitória-ES ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CAMPEONATO CAPIXABA de 2025, HOJE (17/03)

A PARTIDA Porto Vitória x Vitória pelA Copa Espírito Santo 2025 acontece hoje HOJE (17/03), 15 hs confira detalhes das escalações e da transmissão da partida. O mandante da partida é o Vitória que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Capixaba de 2025.

Porto Vitória x Vitória-ES: Onde Assistir, Horário e Escalações das Semifinais do Campeonato Capixaba 2025

Porto Vitória e Vitória-ES entram em campo nesta segunda-feira (18), às 19h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Capixaba 2025. O confronto acontece no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e promete ser equilibrado, já que ambas as equipes tiveram trajetórias semelhantes na fase anterior.

Regulamento e o que está em jogo

Nesta fase, não há vantagem para nenhuma equipe. Se houver empate na soma dos placares dos dois jogos, a decisão será nos pênaltis. Além da vaga na grande final, o time que avançar também garante uma vaga na Copa do Brasil 2026.

Como chegam as equipes

Porto Vitória

O Porto Vitória chegou ao mata-mata após escapar do rebaixamento na última rodada da fase de grupos. Nas quartas de final, a equipe eliminou o Real Noroeste com uma vitória por 1 a 0 no Kleber Andrade e um empate por 1 a 1 fora de casa. Desde sua ascensão à Série A do Estadual, o time sempre alcançou as semifinais.

Vitória-ES

O Vitória-ES teve uma campanha semelhante à do seu adversário, garantindo vaga no mata-mata também na última rodada. Nas quartas, eliminou o Rio Branco VN nos pênaltis (4 a 3), após dois empates por 1 a 1 e 0 a 0. O time busca o título para coroar sua recuperação na competição.

Onde assistir Porto Vitória x Vitória-ES

TV Aberta: TVE Espírito Santo (também nas redes sociais)

TVE Espírito Santo (também nas redes sociais) Rádio: Rádio Espírito Santo

Rádio Espírito Santo Tempo Real: ge.globo

Prováveis escalações

Porto Vitória (Técnico: Rodrigo Chagas)

O treinador deve manter a mesma escalação utilizada nos dois jogos das quartas de final.

Provável time:

Aydhan; Taleco, Ferrugem, Nascimento e Willian Simões; Athirson, Didira e Willyan Sotto; Elton Martins, Lessinho e Patrick Leonardo.

Desfalques:

Erick Rocha (dores na coxa)

Willian Rocha (lesão na panturrilha)

Araújo (fratura na clavícula)

Matheus Santos (fratura no pé)

Breno (lesão na coxa)

Vitória-ES (Técnico: Rafael Soriano)

A equipe terá o retorno de Tony, artilheiro do time com cinco gols, após cumprir suspensão.

Provável time:

Paulo Henrique; Caio Ferraz, Alex, Abuda e Geisandro; Gualberto, Jonata Pé de Pato, Carlos Vitor e Gustavo Tonoli; Wendson e Tony.

Desfalques:

Nenhum.

Arbitragem

Árbitro: Igor Luz (FES)

Igor Luz (FES) Assistente 1: Douglas Pagung (CBF)

Douglas Pagung (CBF) Assistente 2: Adilson Oliveira (CBF)

Adilson Oliveira (CBF) Quarto Árbitro: Fabiano Alves (CBF)

Fabiano Alves (CBF) VAR: Leonardo Mendonça (FES)

Retrospecto do confronto

Nos últimos encontros, o Vitória-ES leva vantagem no histórico recente contra o Porto Vitória, mas os jogos costumam ser equilibrados.

O jogo desta segunda-feira promete emoção e será fundamental para as pretensões das equipes no Campeonato Capixaba 2025. Quem sairá na frente na briga pela vaga na final?