Nadadores de Ubatuba conquistam resultados de destaque em competição – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No último sábado, 15, a equipe de natação da Prefeitura de Ubatuba obteve um resultado de destaque no Troféu Sérgio Beig, realizado no Clube de Campo Santa Rita, em São José dos Campos, ao alcançar r o segundo lugar na classificação geral por equipes.

Os nadadores das categorias Petiz até Junior de Ubatuba, entre 12 e 18 anos, conquistaram 51 medalhas ao longo do torneio em diversas categorias.

O evento, organizado pela Federação Aquática Paulista, contou com a participação de 285 atletas de diversas cidades da região, representando 10 cidades. A equipe de Ubatuba contou com 35 nadadores.

“Estou animada com o início de temporada. Iniciamos os treinos a menos de um mês e, na primeira competição, a equipe teve um bom desempenho, com novas marcas pessoais alcançadas. As crianças estão empolgadas e prontas para a periodização de treinamentos do semestre”, salientou a treinadora da equipe Petiz, Luciana Santos.

“A participação dos eventos organizados pela Federação é muito válida para o intercâmbio dos nossos nadadores, assim, conseguimos mensurar o nível de treinamento que estamos tendo. Não é só desempenho, mas valorizar a preparação que estamos realizando na Piscina municipal”, destacou o secretário de Esportes, Saulo Souza.

A equipe conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, do Centro de Formação Esportiva, da Associação de Pais e Amigos da Natação (APAN) e patrocínio local. Além da treinadora Luciana Santos, o grupo também foi acompanhado pelo professor Marcos Iacopi.

Confira os resultados

Categoria Petiz 2

Carolina Gonzaga de Almeida

3° lugar 200 peito

3° lugar 100 peito

Alanis de Paula Carmo

3° lugar 100 borboleta

3° lugar 800 livre

João Vitor Albado

3° lugar 100 peito

Categoria infantil 1

Antony Bianelli

1° lugar 800 livre

2° lugar 400 livre

Categoria infantil 2

Lanui dos Santos Briet

3° lugar 100 peito

Categoria juvenil

Nicolas Alexande Andrade

1° lugar 50 livre

2° lugar 100 livre

3° lugar 400 livre

3° lugar 100 peito

Nathan Lima

2° lugar 50 livre

1° Lugar 50 peito

3° lugar 100 peito

Richard Rodrigues dos Reis

1° nos 1.500 livre

1° lugar 800 livre

3° lugar 400 livre

Fábio Graça

2° lugar nos 1.500 livre

Theo Henrique Farah

3° lugar 100 borboleta

Izabel Nicoletti

3° lugar 400 livre

3° lugar 100 costas

Categoria Junior 1

Andressa Alves

1° lugar 200 costas

1° lugar 100 costas

1° lugar 50 costas

3° lugar 100 livre

Adrielle Alves

1° lugar 50 livre

1° lugar 100 livre

1° lugar 200 livre

1° lugar 400 livre

Iasmyn da Costa Figueira

1° lugar 200 medley

1° lugar 100 peito

2° lugar 50 peito

Maria Helena Karij

3° lugar 50 peito

Thayna Alves

2° lugar 50 borboleta

Categoria Junior

Felipe L. Fagnanni

1° lugar 200 medley

3° lugar 400 livre

3° lugar 200 livre

Henrique S Kanazawa

1° lugar 50 costas

1° lugar 200 costas

2° lugar 100 costas

2° lugar 200medley

Bruno Leandro Santos

3° lugar 200 medley

3° lugar 50 borboleta

João Vitor de Moura Garcia

1° lugar 50 livre

1° lugar 100 livre

1° lugar 50 borboleta

Joaquim Castro

1° lugar 50 livre

1° lugar 100 borboleta

2° lugar 50 borboleta

2° lugar 100 livre