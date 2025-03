LSB enfrenta o Minas Tênis Clube pela Liga Ouro 2025 no Ginásio Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

Criado pela Prefeitura de João Pessoa, o projeto ‘Natação no Mar’, inserido no programa ‘Campeões do Amanhã’ da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), tem proporcionado qualidade de vida, saúde e bem-estar à população. As atividades gratuitas, iniciadas na Praia do Cabo Branco, foram estendidas à orla do Bessa. Em um ano de projeto, […]