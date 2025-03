Complexo viário para interligar avenidas Fernando Stecca e Independência está com 80% das obras concluídas – Agência de Notícias

A Secretaria de Parcerias (Separ) informa que as obras do complexo viário que vai interligar as avenidas Fernando Stecca e Independência, na região do bairro Iporanga, Zona Leste da cidade, estão com 80% dos trabalhos concluídos. O cronograma está dentro do previsto e a expectativa inicial de entrega está mantida para abril deste ano.

A obra é executada pela Construtora Etama Ltda., vencedora de licitação, e a partir de financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O investimento é de R$ 11,8 milhões, como parte do programa “Sorocaba Tem Pressa”, iniciativa criada em 2021 pela atual Administração Municipal, para conferir agilidade às obras de mobilidade em andamento e iniciar novos empreendimentos nessa área.

O viaduto que sobrepõe o ramo de ligação entre as duas vias está pronto, restando finalizar a construção da rampa de saída do pontilhão à qual deve ficar pronta nos próximos dias. Na sequência, serão instaladas as muretas de contenção, em concreto, seguida da pavimentação, instalação de gradis, urbanização e a sinalização viária.

A travessia aérea terá 23 metros de extensão, com duas faixas de rolamento e calçamento para pedestres. Com a construção desse novo complexo viário, o trecho passará a contar com um sistema binário. A saída a partir da Av. Fernando Stecca, junto à rotatória final e rumo à Avenida Independência, será pelo novo viaduto. Por sua vez, quem transita pela Av. Independência vai ingressar direto pela Av. Fernando Stecca utilizando trecho que passará a ser de mão única.

As obras desse complexo viário, iniciadas em abril do ano passado. “Apesar dos desafios durante a execução, o cronograma atualizado está sendo rigorosamente seguido e a previsão de conclusão está mantida, pois deve ocorrer no fim de abril, ou seja, 12 meses após o seu início”, complementou Jessica Pedrosa.

Conforme a Secretaria de Mobilidade (Semob), com a implantação desse novo complexo viário é esperada mais agilidade no trânsito local, principalmente nos horários de pico, em que se observa o estrangulamento de pistas da Av. Fernando Stecca, que gera engarrafamento até a passagem pela Avenida Independência.

Prevista no Plano Diretor como Via Arterial – Padrão I e corredor de transporte coletivo, a Avenida Fernando Stecca, implantada com duas pistas de rolamento separadas por canteiro central, é uma das principais vias de acesso à Zona Industrial. Ao longo da avenida, existem comércios, indústrias, condomínios e posto de abastecimento de combustíveis.

Sorocaba tem Pressa

Os investimentos no “Sorocaba Tem Pressa” são realizados por meio de financiamentos previamente aprovados pela Câmara Municipal junto à Corporação Andina de Fomento (CAF), ao Fonplata – Banco de Desenvolvimento e ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), que podem chegar a US$ 126 milhões, além de parcerias com a inciativa privada e emendas parlamentares ou com recursos próprios da Administração Municipal.

No total, o programa abrange mais de 35 iniciativas, atendendo a todas as regiões da cidade, das quais mais de 15 já foram concluídas e outras estão em andamento, como a construção da Nova Rodoviária, além de obras de requalificação asfáltica em todas as regiões da cidade.