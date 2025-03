CINEMAÇO exibe HOJE DOMINGO (16/03) na Globo, Piratas do Caribe, A Maldição Do Pérola Negra, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 16/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Domingo, 16/03/2025

Corujão II

Ritmo Total 2: A Nova Batida

Título Original: Drumline: A New Beat

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2014

Diretor: Bille Woodruff

Elenco: Leonard Roberts, Alexandra Shipp, Jordan Calloway, Jeff Pierre,

Jasmine Burke

Classe: Comédia

Danielle Bolton é uma jovem que está seguindo o sonho de tocar na banda

universitária, mas precisa enfrentar a oposição de seus pais.

Domingo Maior

Medo Profundo

Título Original: 47 Meters Down

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2017

Diretor: Johannes Roberts

Elenco: Chris Johnson, Claire Holt, Mandy Moore, Matthew Modine, Yani

Gellman

Classe: Suspense

De férias, duas irmãs decidem observar tubarões numa jaula submersa no

oceano. A corrente presa ao barco é rompida e elas terão que lutar para

sobreviver.

Cinemaço

Piratas do Caribe – A Maldição Do Pérola Negra

Título Original: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2003

Diretor: Gore Verbinski

Elenco: Lee Arenberg, Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley, Jonathan

Pryce, Geoffrey Rush

Classe: Aventura

Jack Sparrow tem seu navio roubado por Capitão Barbossa, que ataca Porto

Royal e rapta a filha do governador. Will Turner se une a Jack para salvá-la.

Corujão II: Ritmo Total 2: A Nova Batida (2014)

Danielle Bolton, uma jovem talentosa, sonha em integrar a banda universitária, mas se vê diante de um grande obstáculo: a oposição de seus pais. Este filme de comédia segue sua jornada para conquistar seu espaço na música, ao mesmo tempo em que lida com as expectativas familiares e sua luta pela independência. A história explora temas de perseverança, conflitos familiares e o poder da música como meio de expressão e superação.

Domingo Maior: Medo Profundo (2017)

Em um suspense que prende a atenção do começo ao fim, duas irmãs, durante suas férias, decidem experimentar a emoção de observar tubarões em uma jaula submersa no oceano. No entanto, quando a corrente que a prende ao barco se rompe, elas se encontram sozinhas, à deriva em águas infestadas por tubarões. O filme foca na luta pela sobrevivência das duas protagonistas, desafiadas por seus medos mais profundos e pela iminente ameaça que se aproxima.

Cinemaço: Piratas do Caribe – A Maldição do Pérola Negra (2003)

Uma aventura épica que combina ação, humor e mistério, “Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra” apresenta o carismático Capitão Jack Sparrow, que, após ter seu navio roubado pelo Capitão Barbossa, se une ao jovem Will Turner para resgatar a filha do governador, Elizabeth Swann, sequestrada pelos piratas. À medida que Jack e Will navegam pelos mares perigosos, enfrentam maldições e mistérios sobrenaturais, criando uma história de amizade, traição e redenção. Este filme marcou o início de uma das franquias mais queridas do cinema, com uma trama envolvente e personagens inesquecíveis.

Essa programação traz opções para todos os gostos: uma comédia leve, um suspense angustiante e uma grande aventura de piratas. Se você está procurando algo para maratonar no domingo à noite, essas escolhas prometem proporcionar emoção e entretenimento para todos os públicos.

