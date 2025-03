Brasília x Botafogo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (17/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Brasília x Botafogo hoje, HOJE (17) as 11 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Brasília x Botafogo RJ: Livescore, Estatísticas e Onde Assistir (17/03/2025)

A partida entre Brasília e Botafogo RJ pelo Novo Basquete Brasil (NBB) acontece nesta segunda-feira, 17 de março de 2025, às 11h (horário de Brasília). O confronto será disputado no ginásio do Brasília, e os torcedores poderão acompanhar os detalhes ao vivo pelo livescore e transmissão online.

Últimos Resultados

Brasília – Últimos Jogos

14/03/25 | Pato 98 x 80 Brasília (D)

| 98 x 80 (D) 26/02/25 | Brasília 72 x 70 Pinheiros (V)

| 72 x 70 (V) 14/02/25 | Brasília 95 x 71 União Corinthians (V)

| 95 x 71 (V) 12/02/25 | Brasília 83 x 77 Caxias do Sul (V)

| 83 x 77 (V) 07/02/25 | Fortaleza B.C. 62 x 84 Brasília (V)

Botafogo RJ – Últimos Jogos

13/03/25 | Vasco 80 x 66 Botafogo (D)

| 80 x 66 (D) 03/03/25 | Botafogo 71 x 68 São José (V)

| 71 x 68 (V) 16/02/25 | Botafogo 91 x 76 Pato (V)

| 91 x 76 (V) 08/02/25 | União Corinthians 90 x 77 Botafogo (D)

| 90 x 77 (D) 06/02/25 | Caxias do Sul 78 x 67 Botafogo (D)

Histórico de Confrontos Diretos

Nos últimos jogos entre as equipes, o Brasília tem levado a melhor sobre o Botafogo RJ. Veja os últimos confrontos:

05/12/24 – NBB | Botafogo 67 x 89 Brasília

| 67 x 89 01/10/24 – Amistoso | Botafogo 73 x 83 Brasília

| 73 x 83 10/03/24 – NBB | Brasília 106 x 108 Botafogo

| 106 x 108 14/11/23 – NBB | Botafogo 89 x 78 Brasília

| 89 x 78 07/02/20 – NBB | Botafogo 84 x 78 Brasília

Odds das Casas de Apostas

As casas de apostas já disponibilizaram as cotações para o confronto:

Casa de Apostas Vitória Brasília (1) Vitória Botafogo (2) bet365 1.17 4.50 Betano.br 1.14 5.50 BetEsporte 1.13 4.40 EstrelaBet 1.14 5.00 Superbet.br 1.19 4.85

Brasília entra como favorito para vencer, especialmente considerando seu bom retrospecto recente e a vitória convincente sobre o Botafogo no último encontro.

Onde Assistir Brasília x Botafogo RJ Ao Vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo por meio de transmissões online. Algumas plataformas oferecem streaming ao vivo, desde que o apostador tenha saldo na conta ou tenha feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Além disso, o Flashscore disponibiliza o livescore atualizado, com estatísticas em tempo real do jogo.

Análise e Palpite

O Brasília chega em melhor momento, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O Botafogo RJ, por outro lado, vem de uma derrota para o Vasco e teve um desempenho irregular nas últimas rodadas.

Palpite: Vitória do Brasília – a equipe da casa tem um desempenho mais consistente e venceu o último duelo por uma margem considerável.

Fique ligado para mais informações sobre Brasília x Botafogo RJ e outros jogos do NBB 2025!

📅 Tabela de Jogos e Transmissões – NBB (15 a 26 de março)

📆 Sábado – 15/03/2025

🕔 17h00 – Caxias do Sul Basquete x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕔 17h10 – Corinthians x Desk Manager Mogi Basquete

📺 Transmissão: YouTube, TV Cultura, NBB BasquetPass

🕖 19h00 – Ceisc/União Corinthians x São Paulo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Segunda-feira – 17/03/2025

🕚 11h00 – CAIXA/Brasília Basquete x Botafogo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

🕢 19h30 – Ceisc/União Corinthians x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕢 19h30 – Pinheiros x São José Basketball

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Terça-feira – 18/03/2025

🕗 20h00 – Franca x Bauru Basket (Clássico Paulista)

📺 Transmissão: ESPN, NBB BasquetPass

📆 Quarta-feira – 19/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Flamengo

📺 Transmissão: SporTV, NBB BasquetPass, FlaTV+

📆 Terça-feira – 26/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Caxias do Sul Basquete

📺 Transmissão: A confirmar

Fique ligado nos jogos e acompanhe as emoções do NBB CAIXA 2024/25 nas principais plataformas de transmissão!