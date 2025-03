Boston Celtics x Brooklyn Nets ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (18/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Boston Celtics x Brooklyn Nets hoje, HOJE (18) as 20h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Boston Celtics x Brooklyn Nets – Palpites NBA – 18/03/2025

Celtics recebem os Nets nesta terça-feira pela NBA

Na terça-feira (18), o Boston Celtics recebe o Brooklyn Nets pela NBA. Confira a seguir a análise e palpites para esta e outras partidas da NBA.

O confronto será no TD Garden, em Boston, e a bola sobe às 20h30 (horário de Brasília).

Boston Celtics x Brooklyn Nets: Palpite NBA

Preparamos abaixo os melhores palpites para quem curte apostar na NBA.

Melhores palpites:

Boston Celtics vencer a partida

Total de pontos acima de 220.5

Jayson Tatum marcar mais de 25.5 pontos

Onde assistir Boston Celtics x Brooklyn Nets

Confira todas as informações sobre a partida e saiba por onde acompanhar ao vivo.

Data: 18/03/2025

18/03/2025 Horário: 20h30 (Brasília)

20h30 (Brasília) Local: TD Garden, Boston (Massachusetts)

TD Garden, Boston (Massachusetts) Onde assistir: Amazon Prime Video, NBA League Pass, casas de apostas como Betano e bet365.

Boston Celtics x Brooklyn Nets: como chegam para o confronto?

A seguir, você fica por dentro do momento de ambas as equipes e como elas têm performado em quadra.

Boston Celtics

Os Celtics lideram a Conferência Leste e chegam como favoritos para a partida. A equipe tem um elenco estrelado, contando com Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kristaps Porzingis. O desempenho recente é sólido, e a equipe tem mostrado uma defesa consistente aliada a um ataque eficiente.

Estatísticas importantes:

7º melhor ataque da liga com 116,9 pontos por jogo

3ª melhor defesa da liga com 108,2 pontos cedidos por jogo

Brooklyn Nets

Os Nets enfrentam uma temporada difícil e ocupam posições intermediárias na Conferência Leste. Sem grandes estrelas, a equipe aposta no jogo coletivo para tentar surpreender.

Estatísticas importantes:

2º pior ataque da liga com 105,2 pontos por jogo

11ª melhor defesa da liga com 111,5 pontos cedidos por jogo

Palpite final

Os Celtics devem vencer a partida com tranquilidade e terão até a oportunidade de poupar alguns titulares. Os Nets possuem uma defesa competitiva, mas não contam com um ataque eficiente para bater de frente com os líderes da conferência.

Palpite final: Vitória do Boston Celtics com handicap -10.5

Confronto recente

Os times se enfrentaram no último sábado (15) e a vitória foi de Boston por 115-113, em um jogo mais equilibrado do que o esperado. Kristaps Porzingis foi o cestinha com 24 pontos.

Fique ligado para mais palpites e análises sobre a NBA!