Banco de Leite do Instituto Cândida Vargas incentiva doação no Mês da Mulher

No Mês da Mulher, o Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, intensifica as ações de incentivo à doação de leite materno. A iniciativa, realizada por meio do Banco de Leite Dra. Zilda Arns, busca sensibilizar mulheres que possuem leite excedente para ajudar mães que, por diversos motivos, não conseguem amamentar seus bebês.

A doação de leite materno é essencial para bebês prematuros e recém-nascidos em situação de risco, pois fornece todos os nutrientes necessários para um desenvolvimento saudável. “O leite materno é o alimento mais completo para o recém-nascido, especialmente para os prematuros, que necessitam de cuidados especiais. Defendemos a amamentação como forma de garantir que esses bebês cresçam com saúde e segurança”, destaca a coordenadora do Banco de Leite do ICV, Malu Tavares.

O leite materno recebido passa por um rigoroso controle de qualidade antes de ser disponibilizado para os bebês. O Banco de Leite do ICV segue os protocolos regulamentados pela Fiocruz, garantindo que cada doação seja segura e apropriada para o consumo dos recém-nascidos. “Nosso leite doado passa por avaliações químicas e físicas, além do processo de pasteurização, que prolonga sua validade por até seis meses. Nossa equipe multidisciplinar é altamente capacitada para assegurar a qualidade do leite materno distribuído”, explicou a coordenadora.

Para se tornar doadora, a mulher precisa estar em boas condições de saúde. O cadastro exige exames atualizados (realizados nos últimos 90 dias) que atestem a ausência de infecções como HIV, sífilis e hepatites B e C. Após essa etapa, as doadoras são orientadas sobre a extração e armazenamento correto do leite, garantindo a segurança do processo.

O ICV mantém uma rotina de acompanhamento das mães internadas, avaliando sua produção de leite e incentivando tanto a amamentação quanto a doação. “Nossa equipe visita diariamente as pacientes internadas, oferecendo suporte e incentivando aquelas que têm produção excedente a doarem para ajudar outras mães”, ressalta Malu Tavares.

A doação é feita de forma simples e acessível. O cadastro pode ser realizado online, via WhatsApp (83) 99647-7511, e a coleta do leite é feita na residência da doadora, sem necessidade de deslocamento até a unidade.