Andrey Santos, ex-Vasco, marca golaço, assista: ‘PUSKAS?’

Andrey Santos golaço

https://x.com/04Andrey/status/1901416660277383327?s=19

Marinakis e Pedrinho

A aguardada reunião entre o presidente Pedrinho e o investidor grego Evangelos Marinakis, que estava prevista para acontecer hoje, acabou sendo adiada para amanhã. A mudança na programação ocorreu a pedido de Marinakis, que solicitou um ajuste na agenda por motivos internos. Ainda não foram divulgados detalhes sobre os temas que serão discutidos no encontro, mas a expectativa é que o assunto principal envolva questões estratégicas relacionadas ao futuro do clube e possíveis investimentos.

A relação entre Pedrinho e Marinakis tem sido acompanhada de perto por torcedores e pela imprensa esportiva, já que o empresário grego é uma figura influente no cenário do futebol europeu, tendo participação em clubes como o Olympiacos, da Grécia, e o Nottingham Forest, da Inglaterra. O adiamento da reunião não altera o interesse das partes em seguir com as negociações, mas gera ainda mais expectativa sobre os desdobramentos do encontro.

Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando nos bastidores para garantir um planejamento sólido para os próximos desafios da temporada. A torcida aguarda ansiosa por novidades e possíveis anúncios que possam impactar o desempenho do time dentro e fora de campo.

Santos Demonstra Interesse em Puma Rodríguez

O Santos Futebol Clube manifestou interesse na contratação do lateral-direito uruguaio Puma Rodríguez, atualmente no Vasco da Gama. De acordo com informações, o presidente Marcelo Teixeira identificou a lateral-direita como uma posição a ser reforçada e vê em Puma Rodríguez uma solução para o setor. O jogador, de 28 anos, chegou ao Brasil em 2023, contratado junto ao Nacional de Montevidéu por aproximadamente US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões na época). Desde então, tem se destacado no Vasco, acumulando 86 partidas, oito gols e cinco assistências. citeturn0search0

No entanto, apesar do interesse do Santos, Puma Rodríguez manifestou a intenção de continuar no Vasco. Fontes indicam que o jogador não deseja deixar o Rio de Janeiro neste momento e está buscando ampliar seu contrato com o clube carioca, que é válido até dezembro de 2025. O Vasco, por sua vez, tem interesse em manter o atleta e já recusou propostas anteriores, como a do Bahia no início do ano. citeturn0search5

Com a negativa de Puma Rodríguez em se transferir, o Santos direciona sua atenção para outras opções no mercado para suprir a carência na lateral-direita. A diretoria alvinegra busca um jogador que possa assumir a titularidade e resolver o problema crônico do setor. citeturn0search0

Enquanto isso, o Vasco segue ativo no mercado, visando reforçar o elenco para a temporada. A prioridade é a contratação de um ponta veloz, além de um zagueiro e um lateral-esquerdo, conforme solicitado pelo técnico Fábio Carille. O objetivo é equilibrar o elenco e proporcionar mais opções táticas durante as competições. citeturn0search3

Dessa forma, a movimentação envolvendo Puma Rodríguez evidencia a dinâmica do mercado da bola e as estratégias dos clubes em busca de reforços que atendam às suas necessidades específicas.

Vasco Adquire David em Contrato Definitivo

O atacante David, que já vinha se destacando no Vasco desde 2024, teve seu vínculo com o clube consolidado de forma definitiva. Emprestado pelo Internacional, David cumpriu a cláusula contratual ao atingir 60% de participação nas partidas da temporada, o que obrigou o Vasco a efetuar a compra de seus direitos econômicos. O valor da transação foi de 2,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 16,9 milhões).

A negociação foi concluída em setembro de 2024, mas uma lesão no joelho do jogador adiou sua estreia pelo Vasco para o início de 2025. citeturn0search1 Recentemente, David renovou seu contrato com o clube até o final de 2028, reforçando seu compromisso com o projeto esportivo do Vasco.

Com a aquisição definitiva de David, o Vasco reforça seu setor ofensivo, contando com a experiência e habilidade do atacante para as competições de 2025.

Vasco Busca Reforços para o Brasileiro 2025

A direção do Vasco está em busca de reforços para garantir um elenco mais equilibrado para a temporada 2025. O clube está focado em contratar um ponta veloz, um zagueiro e um lateral-esquerdo, visando maior profundidade tanto no ataque quanto na defesa. Com a chegada de novos jogadores como Nuno Moreira, Garré e Loide Augusto, o Vasco procura preencher as lacunas restantes, especialmente no setor ofensivo, onde a equipe precisa de mais opções rápidas pelas pontas. O técnico Fábio Carille também está buscando alternativas táticas, considerando o calendário cheio, que inclui jogos na Sul-Americana e Copa do Brasil. A ideia é ter um elenco mais robusto, capaz de suportar a intensidade da temporada e oferecer ao treinador mais flexibilidade durante as partidas. Além disso, o clube tenta equilibrar os números de laterais, com o lado direito da defesa bem servido, mas o lado esquerdo precisando de mais opções após a venda de Leandrinho. Com esses ajustes, o Vasco visa não só melhorar a competitividade interna, mas também ter alternativas que possam ajudar o time a conquistar bons resultados ao longo do ano.

Atlético-MG Desiste de Emprestar Brahian Palacios ao Vasco

O Atlético-MG voltou atrás na decisão de emprestar o atacante Brahian Palacios ao Vasco da Gama. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande, que revelou que a negociação estava praticamente fechada, com o clube carioca desembolsando 300 mil euros pelo empréstimo do jogador. No entanto, com a venda de Alisson, o Galo decidiu segurar Palacios no elenco.

Negociação Cancelada

O acordo entre as equipes estava avançado, e o atacante já era aguardado em São Januário. Entretanto, diante da saída de Alisson, a diretoria atleticana optou por manter Palacios como opção no elenco comandado por Gabriel Milito, interrompendo as tratativas com o Vasco.

O Gigante da Colina, que busca reforços para o setor ofensivo, agora terá que recorrer a outras opções no mercado para suprir a ausência do jogador.

Impacto no Vasco e no Atlético-MG

Vasco: O clube carioca precisará reavaliar suas opções e buscar um novo nome para o ataque.

O clube carioca precisará reavaliar suas opções e buscar um novo nome para o ataque. Atlético-MG: Brahian Palacios pode ganhar mais espaço na equipe, principalmente após a saída de Alisson.

Com o fim da negociação, resta saber se o Vasco tentará insistir em um novo acordo ou se buscará alternativas para reforçar o elenco.