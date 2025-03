Agência Minas Gerais | Governo de Minas fortalece turismo de alto padrão com a inauguração do Vila Galé Collection Ouro Preto

Relacionadas



O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), celebrou a chegada de um novo investimento no turismo mineiro: o Vila Galé Collection Ouro Preto, que deve ser inaugurado em 24/5.

O empreendimento reforça a Rota das Artes, itinerário turístico que conecta Belo Horizonte, Inhotim, Circuito Liberdade, Sabará e Ouro Preto, fortalecendo a oferta de turismo cultural e de experiência no estado.





Marden Couto



Durante a BTL Lisboa, uma das feiras de turismo mais importantes do mundo, o fundador e presidente da rede Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, apresentou os detalhes do novo resort, que contará com uma infraestrutura de alto padrão.

A hospedagem vai incluir um centro de convenções para mil pessoas, haras com cavalos Mangalarga Marchador, parque aquático infantil, piscinas aquecidas e três restaurantes temáticos dedicados às culinárias mineira, portuguesa e internacional.

“A inauguração do Vila Galé representa um avanço significativo para o turismo em Minas, consolidando nossa estratégia de internacionalização do destino. Com essa nova infraestrutura, Minas Gerais reforça sua vocação para o turismo de alto padrão, oferecendo experiências autênticas que combinam patrimônio, arte e hospitalidade”, destacou o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira.

O empreendimento ocupará uma área preservada de mais de 200 hectares de Mata Atlântica, incluindo uma cachoeira natural e um lago artificial, garantindo uma experiência imersiva na natureza. O hotel também promoverá experiências culturais e artísticas alinhadas à identidade mineira.

Para fortalecer a promoção do destino em Portugal, um sorteio entre agentes de viagens e operadores turísticos foi realizado durante a feira, premiando a vencedora com uma viagem completa para conhecer Belo Horizonte e o novo resort.

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), e em parceria com o Instituto Mundu, divulga e promove as riquezas do estado na 35ª edição da BTL, que segue com intensa programação até domingo (16/3).