Agência Minas Gerais | Com mais de 11,4 mil empresas abertas, Minas tem o melhor fevereiro dos últimos dez anos

Minas Gerais encerrou fevereiro com o maior volume de empresas abertas para o mês nos últimos dez anos. Foram 11.449 novos negócios formalizados em todas as regiões do estado. O número equivale a 409 empresas abertas por dia, 51% acima da média do ano passado (270). O desempenho é ainda 47,8% maior que o mesmo mês de 2024, quando foram constituídas 7.745 empresas.

Os dados foram apresentados ao governador Romeu Zema, na última quarta-feira (12/3), em encontro que reuniu a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), Mila Corrêa da Costa, a presidente da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), Patricia Vinte Di Iório, o vice-presidente da autarquia, Iesser Anis Lauar, e a secretária-geral da entidade, Marinely Bomfim.

Conforme o relatório de registros da Jucemg, no acumulado do ano, já são 22.878 novos empreendimentos formalizados em Minas, aumento de 47,5% em relação ao primeiro bimestre de 2024, quando foram registrados 15.511 novos negócios.

























A secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa, enfatiza a credibilidade que Minas Gerais voltou a ter, fruto do trabalho do governador e sua equipe desde o primeiro dia da atual gestão.

“Estamos diante de um dos principais indicadores da confiança dos empreendedores no ambiente de negócios, e esse recorde vem reforçar o momento próspero vivido por Minas nos últimos anos”, afirma a secretária.

Entre os resultados apresentados, um dos destaques foi o crescimento no número de novas empresas abertas em Minas nos últimos dez anos. Enquanto em 2015 Minas constituiu um total de 40.782 novos negócios, em 2024 esse número subiu para 99.070, um salto de 142,9%.



“Os esforços direcionados à modernização e inovação de processos e análises em curso na Junta surtiram resultados impactantes, como tivemos a oportunidade de apresentar ao governador. Comemoramos com grande entusiasmo o ritmo de novos negócios nos últimos anos, pois quando uma empresa nasce, nascem também novas oportunidades de emprego, de renda, de trabalho e prosperidade para os mineiros”, destaca a presidente da Jucemg, Patricia Vinte.

Segmento econômico

Por atividade econômica, o melhor desempenho de fevereiro deste ano, frente ao mês no ano passado, foi verificado nos serviços, com expansão de 51,12% (8.428 negócios abertos em 2025 e 5.577 em 2024), seguido pelo comércio, com alta de 41,93% (2.488 e 1.753) e indústria, com 28,43% (533 e 415).

Jequitinhonha lidera crescimento

Em relação a fevereiro, a região que apresentou o melhor resultado proporcional foi o Jequitinhonha/Mucuri, com alta de 74% em relação a fevereiro de 2024, seguida do Norte de Minas (60,8%) e Noroeste (54,4%). Na sequência estão Centro-Oeste (52,21%), Rio Doce (51,02%) Central (48,75%), Zona da Mata (48,20%), Triângulo (39,89%), Sul de Minas (39,81%) e Alto Paranaíba (38,52%).

Ranking municipal

Belo Horizonte segue como o município com maior número de empresas abertas no ano. Foram 6.079 empresas novas nos dois primeiros meses de 2025, sendo 2.893 em fevereiro. Na sequência, aparecem: Uberlândia (1.264 no ano e 653 em fevereiro), Contagem (723 e 412), Juiz de Fora (654 e 316), Montes Claros (522 e 276), Betim (467 e 222), Uberaba (412 e 241), Divinópolis (345 e 167), Patos de Minas (276 e 143), Governador Valadares (270 e 148).

MEI

O balanço da Jucemg considera empresas de qualquer porte, com exceção dos MEIs, cujas inscrições são realizadas diretamente no Portal do Empreendedor do Governo Federal, sem passar pelas juntas comerciais estaduais.

Encerramento

Conforme o levantamento da Jucemg, fevereiro apresentou 9.283 extinções empresariais, contra 5.476 em fevereiro do ano passado, oscilação de 69,52%.