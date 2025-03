SUPERCINE Exibe hoje SÁBADO (15/03) na Globo, Ford Vs Ferrari, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 15/03 e que horas começam os filmes de hoje.

Sábado, 15/03/2025

Corujão II

Doce Lar

Título Original: Sweet Home Alabama

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2002

Diretor: Andy Tennant

Elenco: Reese Whiterspoon, Patrick Dempsey, Josh Lucas, Candice Bergen,

Mary Kay Place, Fred Ward

Classe: Comédia, Romance

Mulher foge do marido e vai para Nova York, onde começa a namorar o filho da

prefeita. Noiva, ela precisa voltar para assinar o divórcio e contar a novidade.

Supercine

Ford Vs Ferrari

Título Original: Ford V Ferrari

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2019

Diretor: James Mangold

Elenco: Matt Damon, Christian Bale, Josh Lucas, Caitriona Balfe, Jon Bernthal,

Ian Harding, Noah Jupe

Classe: Drama

Henry Ford II é menosprezado por Enzo Ferrari durante uma negociação. Ele

constrói um carro capaz de vencer a Ferrari no circuito 24 Horas de Le Mans de 1966.

Corujão I

Se Puder… Dirija!

Título Original: Se Puder… Dirija!

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2012

Diretor: Anita Barbosa, Paulo Fontenelle

Elenco: Lavínia Vlasak, Leandro Hassum, Luiz Fernando Guimarães

Classe: Comédia

João decide pegar o carro de uma cliente do estacionamento para encontrar com o filho. Agora, precisa devolver o veículo antes que sua dona descubra.

