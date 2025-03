Quais filmes vão passar Segunda (17/03) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 17/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sessão da Tarde – Segunda-feira, 17/03/2025

Nesta segunda-feira, a Sessão da Tarde traz para a televisão o drama “O Público” (The Public), um filme que toca em questões sociais importantes, como a luta pela dignidade e os direitos dos marginalizados.

O Público (2018)

Direção: Emilio Estevez

Emilio Estevez Elenco: Jena Malone, Gabrielle Union, Taylor Schilling, Emilio Estevez, Alec Baldwin

Jena Malone, Gabrielle Union, Taylor Schilling, Emilio Estevez, Alec Baldwin Gênero: Drama

Drama País de Origem: Estados Unidos

Em “O Público”, a história se passa em uma biblioteca pública de Cincinnati, que, após a morte de um mendigo devido ao frio, se vê tomada por moradores de rua que exigem que o local seja transformado em um abrigo. O filme traz uma reflexão poderosa sobre as condições de vida dos sem-teto, além de mostrar a importância de espaços públicos para a comunidade. A trama, dirigida e estrelada por Emilio Estevez, oferece uma crítica social contundente e destaca o valor da empatia e do diálogo diante de problemas que afligem a sociedade.

Tela Quente – Segunda-feira, 17/03/2025

Logo após, no Tela Quente, você vai conferir o lançamento nacional “Família Em Construção”, um drama brasileiro de 2025, que promete emocionar os telespectadores.

Família Em Construção (2025)

Direção: Daniel Candido De Bem

Daniel Candido De Bem Elenco: Silvana Rodrigues, João Marcelo Dalla Rosa, João Carlos Castanha

Silvana Rodrigues, João Marcelo Dalla Rosa, João Carlos Castanha Gênero: Drama

Drama País de Origem: Brasil

“Família Em Construção” conta a história de Fabiana, que vê sua vida mudar radicalmente quando decide adotar Dudu, um menino de 12 anos com um passado problemático. A narrativa explora os desafios de criar um filho adotivo, especialmente quando as dificuldades financeiras e os conflitos familiares tornam-se barreiras difíceis de superar. Para dar um novo rumo à sua vida e à de Dudu, Fabiana precisa buscar o apoio de seu próprio pai, com quem perdeu o contato ao longo dos anos. O filme propõe uma reflexão sobre o poder da reconciliação e da construção de novas relações, destacando a importância da família e da esperança em tempos de adversidade.

Conclusão

Prepare-se para uma noite de emoções com dois filmes que tratam de temas humanos profundos e universais. “O Público” traz uma reflexão sobre a luta por dignidade, enquanto “Família Em Construção” explora os desafios da adoção e das relações familiares. Não perca essas histórias tocantes que estarão em exibição na Sessão da Tarde e Tela Quente, nesta segunda-feira, 17 de março de 2025.