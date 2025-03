Pumas UNAM x Monterrey ASSISTIR AO VIVO HOJE (16/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Pumas UNAM x CF Monterrey é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (16) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Pumas como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Pumas UNAM x CF Monterrey – Análise, Prognóstico e Onde Assistir

A rodada 12 do Clausura da Liga MX 2025 promete um confronto emocionante entre Pumas UNAM e CF Monterrey, que se enfrentam neste sábado, 16 de março, às 21h (horário de Brasília), no Estadio Olímpico Universitário, na Cidade do México.

Momento das Equipes

Pumas UNAM ocupa a 11ª posição na tabela e precisa vencer para se aproximar da zona de classificação.

ocupa a na tabela e precisa vencer para se aproximar da zona de classificação. CF Monterrey está na 9ª colocação, buscando subir na tabela e consolidar sua posição entre os classificados.

Nos últimos 10 confrontos diretos entre as equipes:

Pumas UNAM venceu 2 vezes

CF Monterrey venceu 6 vezes

2 partidas terminaram empatadas

O histórico recente favorece o Monterrey, que venceu a maioria dos duelos recentes contra os Pumas.

Destaques Individuais

Pumas UNAM: Robert Ergas , lateral-esquerdo com boa capacidade defensiva e apoio ao ataque.

, lateral-esquerdo com boa capacidade defensiva e apoio ao ataque. CF Monterrey: Sergio Canales, meio-campista experiente e de alto nível técnico.

Odds das Casas de Apostas

Vitória do Pumas UNAM: 2.95 (34%)

Empate: 3.25

Vitória do CF Monterrey: 2.42 (41%)

O Monterrey entra como ligeiro favorito, mas o equilíbrio das odds indica que o jogo pode ser disputado.

Onde Assistir

O confronto será transmitido em canais esportivos especializados na Liga MX.

Palpite Final

Apesar do favoritismo do Monterrey, o Pumas UNAM joga em casa e pode surpreender. No entanto, o histórico recente e o momento da equipe visitante sugerem um empate ou vitória apertada do CF Monterrey.

Palpite: Empate ou vitória do CF Monterrey.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

