Previsão do Clima para Sento Sé, Bahia – Março de 2025

Sento Sé, localizada no estado da Bahia, apresenta um clima tropical quente, com altas temperaturas durante o ano todo e um período de chuvas mais concentrado nos meses de verão. A cidade experimenta dias quentes e bastante ensolarados, com algumas variações na previsão de chuva.

Nos próximos dias, o clima em Sento Sé será predominantemente quente e ensolarado. Para o dia 15 de março, a previsão é de céu ensolarado a parcialmente nublado, com temperaturas que podem alcançar até 34°C durante a tarde, e a mínima será de 25°C à noite.

No domingo, 16 de março, o dia será predominantemente ensolarado, com temperaturas em torno de 33°C durante o dia e 24°C à noite. Na segunda-feira, 17 de março, a previsão também é de tempo ensolarado, com máximas de 33°C e mínimas de 25°C.

Já na terça-feira, 18 de março, as temperaturas continuarão altas, chegando aos 34°C, com mínimas de 25°C. No meio da semana, na quarta-feira, 19 de março, o céu será parcialmente ensolarado, com temperaturas variando entre 33°C durante o dia e 24°C à noite.

Quinta-feira, 20 de março, pode trazer uma mudança no clima, com possibilidade de uma tempestade localizada. As temperaturas ainda deverão ser altas, com máximas em torno de 32°C e mínimas de 23°C. A semana termina com sexta-feira, 21 de março, onde o clima será de nuvens intercaladas com períodos de sol, com máximas de 30°C e mínimas de 23°C.

De forma geral, Sento Sé experimentará dias muito quentes, com alta exposição ao sol. Para quem vai permanecer na cidade, é importante se proteger do calor intenso, manter-se hidratado e ficar atento à possível ocorrência de chuvas, principalmente a partir de quinta-feira.

