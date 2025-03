Por MRNews



Prefeitura de Sento Sé e forças de segurança discutem estratégias para solucionar problema de animais soltos nas ruas e rodovias

Na última sexta-feira (14), a Prefeitura de Sento Sé, em parceria com as forças de segurança da cidade, promoveu uma reunião com o intuito de discutir a crescente problemática dos animais soltos nas ruas e na Rodovia BA-210. O encontro, realizado na sede da Prefeitura, teve como foco o desenvolvimento de soluções eficazes para lidar com essa situação, que tem causado diversos acidentes e gerado riscos à segurança pública.

O principal ponto de discussão foi a implementação de um convênio entre a Polícia Rodoviária Estadual e o Município, visando a conscientização dos responsáveis pelos animais e a apreensão dos mesmos, conforme as normas legais. Ruam Quirino, Procurador Geral do Município, ressaltou a importância dessa ação, destacando que a medida visa proteger a segurança dos cidadãos e prevenir acidentes causados por animais soltos nas vias públicas.

“O foco dessa iniciativa é garantir que os responsáveis pelos animais compreendam a gravidade de deixar seus bichos soltos nas ruas. Isso é um crime, conforme o Código Penal e a Legislação Municipal, e tem gerado acidentes que podem ter consequências trágicas. Estamos comprometidos em assegurar a segurança da população”, afirmou o procurador.

As autoridades presentes reforçaram a necessidade de combater essa prática, enfatizando que, além de ser uma infração legal, a presença de animais nas rodovias tem causado danos materiais e até mesmo resultando em mortes. Foi destacada também a importância de envolver a comunidade local no processo de conscientização.

O encontro contou com a participação de importantes autoridades, como Samuel Antunes (Secretário Municipal de Obras), Adriano Almeida (Secretário Municipal de Administração), Wisnik Benício (Secretário Municipal de Comunicação), Cleriston Ferreira (Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo), além de representantes das forças de segurança, como Josilene Lins (Inspetora Chefe da Guarda Civil Municipal), Capitão Willer (Representante da 96ª CIPM), Pablo Bogosiam (Delegado da Polícia Civil) e Adjailson Moura (Comandante da 4ª CIA da Polícia Rodoviária Estadual).

A prefeitura e as forças de segurança estabeleceram um compromisso conjunto para garantir a eficácia das ações, buscando reduzir os riscos de acidentes e promover a conscientização dos criadores de animais, de forma a proteger a integridade física dos cidadãos e melhorar a segurança no município.

