Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (16/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder hoje, HOJE (16) as 22 hs tem como mandante do jogo é o Milwaukee O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Palpite Milwaukee Bucks x Oklahoma City Thunder: Jogo da NBA – 16/03/2025

Na noite deste domingo, 16 de março de 2025, o Milwaukee Bucks enfrentará o Oklahoma City Thunder em mais um confronto da temporada regular da NBA. O jogo será realizado no Fiserv Forum, em Milwaukee, Wisconsin, às 22h (horário de Brasília).

Análise do Jogo

O Milwaukee Bucks, atual campeão da Emirates NBA Cup, passa por altos e baixos. A equipe, treinada por Doc Rivers, teve dificuldades no início da temporada, mas reagiu após algumas vitórias fáceis, incluindo a conquista da Emirates NBA Cup. Durante a trade deadline, os Bucks fizeram uma troca importante, trocando Khris Middleton por Kyle Kuzma, que chega para reforçar a equipe com sua regularidade e resistência a lesões.

Já o Oklahoma City Thunder, com um time jovem e promissor, tem se mostrado mais sólido defensivamente e continua a brilhar no ataque. A equipe é liderada por Shai Gilgeous-Alexander, que tem sido um dos destaques da temporada, com uma média impressionante de 32.8 pontos por jogo. O Thunder também conta com Chet Holmgren, Jalen Williams, Alex Caruso e Isaiah Hartenstein, jogadores que têm se destacado pela qualidade de seu desempenho.

Palpite para o Jogo

Apesar de o Milwaukee Bucks ter um elenco forte, o Oklahoma City Thunder vem se destacando, especialmente pela sua profundidade no elenco e pela consistência defensiva. Em um jogo disputado em dias consecutivos, a rotação mais versátil do Thunder pode ser um diferencial importante, enquanto os Bucks dependem muito das atuações de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard.

Por esses motivos, nosso palpite para o jogo é a vitória do Oklahoma City Thunder.

Odds para o jogo:

Milwaukee Bucks : 2.45 (Novibet)

: 2.45 (Novibet) Oklahoma City Thunder: 1.63 (Bet365)

Acompanhe o jogo e boas apostas!

Jogue com responsabilidade | 18+