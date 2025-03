João Pessoa é a 3ª cidade do Brasil em manifestações resolvidas e em tratamento no FalaBr

Neste domingo (16), é celebrado o Dia do Ouvidor, data que destaca a importância desses profissionais para a construção de uma gestão mais transparente e justa. O ouvidor é a ponte entre a população e as instituições, garantindo que a voz do cidadão seja ouvida e respeitada. A Prefeitura de João Pessoa celebra que a cidade é a 3ª do Brasil na esfera da administração direta em manifestações resolvidas e em tratamento na plataforma FalaBr.

Apenas este ano, 646 manifestações foram registradas através do FalaBr. No ano passado, foram registradas 2.533, sendo 96% resolvidas pela Ouvidoria Geral. Os números colocam a capital paraibana em terceiro lugar (2.164) na lista de ouvidorias com maior número de manifestações respondidas e em tratamento, ficando atrás apenas de Uberlândia (MG), com 2.861, e de Biguaçu (SC), com 2.407.

O ouvidor geral do Município e secretário de Transparência Pública, Lucas Henriques de Melo, parabenizou a equipe pelos resultados obtidos em João Pessoa. “Nossa cidade tem ganhado destaque nacional em saber ouvir os anseios da sociedade e responder dentro do prazo estabelecido pela Lei de Acesso à Informação. O ouvidor é a ponte entre a população e as instituições, garantindo que a voz do cidadão seja ouvida, considerada e respeitada. Parabenizo a equipe pelo serviço de escuta ativa e focado na qualidade das respostas e não meramente quantidade”, afirmou.

Já a Ouvidoria da Saúde do Município registrou 929 manifestações este ano e 6.377 em 2024. “As ouvidorias são um instrumento fundamental para uma boa gestão e melhoria dos serviços prestados à sociedade. A participação do cidadão legitima os rumos das políticas públicas, como também contribuem para que o governo esteja sempre atento aos anseios e necessidades reais da população. Além disso, fortalece a cidadania, democracia e a inclusão social, promovendo também transparência e participação cidadã na gestão pública”, destacou o ouvidor geral da Saúde, Emerson Caldas.

Além da plataforma FalaBr, na Prefeitura de João Pessoa, o cidadão pode registrar suas manifestações através do canal de WhatsApp (83 98841-9383), que já registrou 1.146 demandas este ano, sendo este o canal mais procurado pela população. No ano passado, registrou 3.182 manifestações, sendo a maioria de resolução imediata.

O controlador geral do Município, Diego Fabrício, ressaltou a importância deste profissional para administração pública. “Hoje é o dia de celebrar esse profissional que dá voz a sociedade, ouve com empatia e transforma manifestações em melhorias para gestão pública. Por isso, destaco que ser ouvidor é mais que um ofício, é um compromisso com a cidadania, transparência e controle social. Feliz Dia do Ouvidor”, comemorou.

Canais de atendimento:

Telefone: 162

Email: [email protected]

WhatsApp da Ouvidoria Geral: (83) 98841-9383

Plataforma: FalaBr

Presencial: suspenso em virtude da reforma do Paço Municipal