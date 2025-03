Deportivo Riestra x River Plate ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (15/03)

A partida entre Deportivo Riestra x River Plate é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2024/25, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (15) às 16 hs. O mandante do jogo é Riestra . ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’ o Campeonato Argentino.

Deportivo Riestra x River Plate: Onde assistir, escalações e prognóstico do duelo pelo Campeonato Argentino

Deportivo Riestra e River Plate se enfrentam neste sábado (15), às 16h (de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, pela 10ª rodada do Campeonato Argentino. O confronto marca a luta do Riestra para se manter na zona de classificação, enquanto o River busca consolidar sua posição entre os primeiros colocados do Grupo B.

Como chegam as equipes

Deportivo Riestra

O Deportivo Riestra faz uma campanha surpreendente e ocupa a quinta posição do Grupo B, dentro da zona de classificação. No entanto, a equipe atravessa um momento difícil, sem vencer há seis rodadas. O apoio da torcida será essencial para tentar retomar o caminho das vitórias e se firmar no campeonato.

River Plate

Já o River Plate, comandado por Marcelo Gallardo, vem de uma vitória suada sobre o Atlético Tucumán por 1 a 0 e ocupa a terceira posição com 18 pontos. A equipe oscila na competição, mas um triunfo fora de casa pode representar um passo importante para garantir sua vaga na próxima fase.

Prováveis escalações

Deportivo Riestra

Goleiro: Arce

Arce Defesa: Sansotre, Mino, Paz, Caro Torres e Ramírez

Sansotre, Mino, Paz, Caro Torres e Ramírez Meio-campo: Celiz, Goitia e Alonso

Celiz, Goitia e Alonso Ataque: Benegas e Herrera

Benegas e Herrera Técnico: Gustavo Benítez

River Plate

Goleiro: Armani

Armani Defesa: Montiel, Pezzella, Díaz e Acuña

Montiel, Pezzella, Díaz e Acuña Meio-campo: Aliendro, Pérez e Meza

Aliendro, Pérez e Meza Ataque: Mastantuono, Borja e Colídio

Mastantuono, Borja e Colídio Técnico: Marcelo Gallardo

Onde assistir Deportivo Riestra x River Plate?

A partida será transmitida pelo Disney+. Além disso, o 365Scores acompanhará o jogo em tempo real, oferecendo atualizações e estatísticas ao vivo.

Prognóstico e palpite

O River Plate é o favorito para a partida devido à sua superioridade técnica e experiência, mas o Deportivo Riestra tem mostrado competitividade e pode dificultar o confronto, especialmente jogando em casa. A expectativa é de um jogo equilibrado, com o River levando vantagem no segundo tempo.

Palpite: Deportivo Riestra 0-2 River Plate

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2024/2025

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

A AFA Professional Soccer League Cup 2022, conhecida como 2022 Professional League Cup, 2022 League Cup, “Binance Cup” (por motivos de patrocínio)1 ou simplesmente 2022 Cup,2 é a terceira edição desta competição organizada pela Professional Football League, um órgão interno da Associação Argentina de Futebol. Começou em 10 de fevereiro e terminaria em 22 de maio.

É disputado pelas vinte e oito equipes classificadas para o Campeonato da Primeira Divisão de 2022. O campeão se classificará para a Copa Libertadores de 2023 e o Troféu dos Campeões de 2022.

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors

Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos