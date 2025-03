Daniele Hypólito Rompe Aliança com Gracyanne Barbosa Após Exposição no BBB 25, Confiança

Por MRNews



Daniele Hypólito Rompe Aliança com Gracyanne Barbosa Após Exposição no BBB 25: “Perdi a Confiança”

No último domingo (16), o clima no Big Brother Brasil 25 esquentou quando Daniele Hypólito revelou que perdeu a confiança em Gracyanne Barbosa, após descobrir que a musa fitness falava mal de seu irmão, Diego Hypólito, nos bastidores. Apesar de ter se emocionado com o relato pessoal e difícil de Gracyanne, a ex-ginasta afirmou que não consegue mais confiar na modelo dentro do jogo.

Daniele compartilhou seus sentimentos com Guilherme Albuquerque, explicando que o rompimento de sua aliança com Gracyanne foi motivado pela falta de sinceridade da colega de confinamento. “Eu fui lá e conversei com ela, tentei não expô-la, mas a confiança se foi. Não posso mais seguir jogando com alguém que, no meu ver, não é leal”, declarou.

O desabafo de Daniele vem após uma conversa de Renata Saldanha sobre a postura de Gracyanne nos bastidores do programa. Renata relatou que a modelo havia comentado negativamente sobre Diego, o que causou uma grande decepção em Daniele. “Não é só o que ela falou do meu irmão, mas a maneira como fez”, afirmou a medalhista olímpica.

Em contrapartida, Diego Hypólito também se mostrou desapontado com a postura de Gracyanne. Durante uma conversa com Guilherme, ele expressou seu desconforto em relação à amizade de Gracyanne com ele no jogo. “Acho que ela não percebeu o impacto de suas palavras e ações, mas isso é um jogo de competitividade direta, e tudo que fazemos tem consequências”, explicou.

Apesar da decepção com a atitude de Gracyanne, tanto Daniele quanto Diego tentam manter a compostura dentro do programa. Para Daniele, a perda de confiança é uma ferida difícil de curar, principalmente por se tratar de uma relação de amizade e respeito que foi minada pela falta de transparência. “A Gra jogadora não é mais a mesma para mim”, finalizou a ex-atleta, que agora segue em busca de novas alianças no jogo.

O BBB 25 segue mostrando que, no confinamento, as relações podem ser marcadas por traições, desconfianças e reviravoltas inesperadas. O futuro de Gracyanne Barbosa no jogo parece incerto, especialmente após esse episódio, que gerou um grande impacto nas dinâmicas do programa.

Aline Patriarca Crítica Gracyanne Barbosa no BBB25: “Feia”

A madrugada deste domingo, 9 de março, foi marcada por um clima tenso no BBB25 (Big Brother Brasil 25). Após a festa, os participantes se reuniram para discutir estratégias e debater o andamento do jogo. Durante uma conversa com Vinícius e Vitória Strada, Aline Patriarca, ex-policial militar, fez duras críticas a Gracyanne Barbosa, apontando sua postura no reality.

Na opinião de Aline, Gracyanne está jogando de forma conveniente, buscando agradar a todos os participantes, mas, nos bastidores, já teria prejudicado outros competidores. A ex-PM afirmou que a atitude de querer manter uma boa imagem com todos está sendo percebida por outros jogadores e que a situação está “feia” para a influenciadora digital. Segundo Aline, muitos já estão cansados dessa postura.

Essa conversa ocorreu em um momento crucial do jogo, com a formação do Paredão marcada para o domingo. A dinâmica desta semana traz grandes reviravoltas, especialmente com a interferência do Big Fone, que dará acesso a uma loja secreta repleta de poderes.

A formação do Paredão será no esquema tradicional: o Anjo garante imunidade a um aliado, o Líder faz sua indicação, e os outros participantes votam no confessionário. O mais votado pela casa poderá dar um contragolpe, escolhendo alguém para acompanhá-lo na berlinda. Excluindo o indicado pelo Líder, os emparedados disputarão a prova do Bate-Volta, onde apenas um conseguirá escapar do Paredão.

O clima promete esquentar nas próximas semanas, com muitos participantes buscando alianças e tentando se proteger das movimentações do jogo.

Tensão Aumenta no BBB25: Gracyanne Barbosa na Mira dos Confinados

Aline Patriarca não foi a única a expressar críticas sobre Gracyanne Barbosa no BBB25. Nos últimos dias, outros participantes também começaram a questionar o comportamento da influenciadora digital, acusando-a de manipulação e de tentar se fazer de “amiga” de todos para garantir sua permanência no jogo. A postura de agradar a todos sem tomar uma posição clara está gerando desconforto entre os confinados, e a percepção de que Gracyanne estaria “jogando sujo” está se espalhando rapidamente.

Além disso, a proximidade de novas eliminações e a formação de Paredão trazem um clima de desconfiança ainda maior dentro da casa. Com o Big Fone prestes a tocar e as provas de resistência se aproximando, os participantes estão cada vez mais atentos às estratégias de cada um. Para Gracyanne, a pressão está aumentando, e sua postura, que já é vista como “feia” por alguns colegas, poderá ser um fator determinante nas próximas semanas.

Enquanto isso, o público acompanha atento às movimentações e expectativas sobre quem realmente está sendo sincero no jogo e quem está usando táticas de manipulação para conquistar aliados e evitar a berlinda. O jogo promete se intensificar com cada nova formação de Paredão.