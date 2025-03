Conexão Juventude retorna com novidades e anima região sul

Rosi Masiero





Com muitas atividades de lazer, o Conexão Juventude retornou neste domingo (16). A primeira de 2025 foi realizada, das 13h às 18h, no Poliesportivo do Campo dos Alemães, na região sul.

E chegou com novidades. Uma delas foi a loja do Fundo Social de Solidariedade, que marcou presença e atraiu vários moradores da região sul.

O motorista de caminhão José Ferreira Neto estava no local com a esposa pegando roupas.

Segundo Ferreira as roupas que ele escolheu “eram muito boas”.

Morador do bairro, ele contou que chegou às 12h para guardar lugar. “Eu e minha mulher estamos bem satisfeitos, tanto que estamos saindo com várias sacolas”.

Ferreira com as roupas do Fundo Social / Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Futebol de sabão

Outra novidade do Conexão foi o futebol de sabão. A família de Ricardo de Paula Pereira estava no local. Os dois filhos, um de 4 e outro de 11 anos, divertiram-se muito.

“É muito bom para as crianças, eles estão bem felizes”, afirmou Ricardo

O filho mais velho, Richard ,saiu do brinquedo cheio de sabão e foi direto para a piscina vertical do poliesportivo. “Está um domingo muito legal”, disse o garoto.

Mais novidades

Ainda nesta primeira edição do Conexão Juventude em 2025, outras novidades foram apresentadas.

Entre elas, aulas de artes marciais, skate e tênis, que se juntam às outras atrações já existentes.

A garotada brincou muito na Rua de Lazer, nos brinquedos infláveis, nos games e nos jogos de Realidade Virtual.

“Tem que ter todo domingo. Nossas crianças gostam muito”, afirmou Eloísa dos Santos, moradora do Campo dos Alemães que sempre acompanha o Conexão Juventude.

O Conexão teve ainda a distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, alegrando as crianças. E ainda salão de beleza, corte de cabelo, caricatura, pinturas e outras diversões.

A dança das crianças agradou os pequeninos e os adultos / Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Atrações artísticas

Dentre os shows que foram marcados para a tarde deste, teve apresentação de dança de crianças, que agradou todos os presentes.

Já o aulão de dança aqueceu o público, que também cantou e dançou com o show muito alegre da cantora Mona Reis, com seu repertório eclético.

Outros serviços

Os agentes da Secretaria de Saúde estavam presentes no evento, com informações sobre ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis)/Aids e orientações sobre as arboviroses, sobretudo os cuidados com a dengue.

O CMAF (Centro de Medidas e Avaliação Física) fez testes de flexibilidade e circunferência abdominal para avaliação de riscos cardíacos.

Especialistas de emprego estavam disponíveis para orientação profissional nas mais diferentes áreas, inclusive para quem busca o primeiro emprego ou deseja aprimorar o currículo.

Já para as mulheres, a Prefeitura ofereceu orientações e atendimento social.



