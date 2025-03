Club León x Pumas UNAM ASSISTIR AO VIVO HOJE (30/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Club León x Pumas UNAM é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (15) às 22h10 hs (horário de Brasília). A partida tem Juarez como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Club León x Pumas UNAM – Análise, Prognóstico e Onde Assistir

A rodada 13 do Clausura da Liga MX 2025 traz um confronto de opostos na tabela. Club León, líder da competição, recebe o Pumas UNAM, que busca subir na classificação, neste domingo, 30 de março, às 22h (horário de Brasília), no Estadio León, no México.

Situação das Equipes

Club León: Líder do Clausura, o time faz uma campanha sólida e quer manter sua posição no topo da tabela.

Líder do Clausura, o time faz uma campanha sólida e quer manter sua posição no topo da tabela. Pumas UNAM: Ocupa a 11ª colocação, precisando de pontos para entrar na zona de classificação para a próxima fase.

Nos últimos 10 confrontos entre as equipes:

León venceu 5 vezes

Pumas UNAM venceu 3 vezes

2 partidas terminaram empatadas

O retrospecto recente favorece os donos da casa, que também contam com a força da torcida.

Destaques Individuais

Club León: James Rodríguez , experiente meia colombiano, se destaca na criação de jogadas, sendo fundamental no ataque.

, experiente meia colombiano, se destaca na criação de jogadas, sendo fundamental no ataque. Pumas UNAM: Robert Ergas, um defensor sólido, que pode ser crucial para conter as investidas ofensivas do León.

Odds das Casas de Apostas

Vitória do Club León: Favoritismo total, jogando em casa e vivendo grande fase.

Favoritismo total, jogando em casa e vivendo grande fase. Empate: Possibilidade viável, considerando a necessidade do Pumas de pontuar.

Possibilidade viável, considerando a necessidade do Pumas de pontuar. Vitória do Pumas UNAM: Considerada improvável, mas não impossível, dependendo da postura defensiva da equipe.

Onde Assistir

A transmissão da partida ainda não foi confirmada oficialmente para o Brasil, mas plataformas de streaming e canais esportivos mexicanos podem exibir o confronto.

Palpite Final

Com o Club León em excelente fase, jogando em casa e tendo um elenco superior, o favoritismo é evidente. O Pumas UNAM terá dificuldades para segurar o ataque adversário, e sua inconsistência defensiva pode custar caro.

Palpite: Vitória do Club León.





