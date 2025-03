Canavieiras, o que fazer em Canavieiras e previsão do tempo para os próximos dias de março

Por MRNews



Previsão do Clima para Canavieiras, Bahia – Março de 2025

Canavieiras, localizada no litoral da Bahia, apresenta um clima tropical úmido, com temperaturas altas durante o ano todo e uma estação chuvosa entre abril e julho. Nos próximos dias, a cidade deve manter o padrão de clima quente e com chances de chuvas isoladas.

Para o dia 15 de março, a previsão é de céu parcialmente nublado, com temperaturas alcançando até 30°C durante o dia, e mínimas de 23°C à noite. A chance de chuvas é baixa, mas a umidade relativa do ar ficará elevada, o que pode gerar sensação de calor abafado.

No domingo, 16 de março, a previsão é de tempo nublado com alguns períodos de sol, com máximas de 31°C e mínimas de 24°C. Há uma chance maior de chuvas passageiras, especialmente à tarde e à noite, com possibilidade de pancadas de chuvas rápidas.

Segunda-feira, 17 de março, o dia será de sol entre nuvens, com temperaturas em torno de 32°C durante a tarde e mínimas de 24°C à noite. A umidade continua alta, e chuvas rápidas podem ocorrer no final do dia.

Na terça-feira, 18 de março, o clima permanece quente, com temperaturas de até 30°C durante o dia e mínimas de 23°C à noite. O céu ficará parcialmente nublado, e a probabilidade de chuvas isoladas será maior, principalmente à noite.

Quarta-feira, 19 de março, deve ser um dia com temperaturas variando entre 29°C e 24°C, com mais períodos de céu nublado e pancadas de chuva no final da tarde ou início da noite. A umidade relativa do ar deve continuar alta.

Na quinta-feira, 20 de março, o céu estará parcialmente nublado com algumas áreas de sol, com máximas em torno de 30°C e mínimas de 23°C. Espera-se também chuvas isoladas, que podem ser rápidas e com pouca intensidade.

Na sexta-feira, 21 de março, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com o dia alcançando temperaturas de até 30°C e mínimas de 23°C à noite. A possibilidade de chuvas permanece, com pancadas isoladas no final do dia.

Em resumo, Canavieiras experimentará dias de calor intenso e clima úmido, com possibilidade de chuvas passageiras, especialmente no final da tarde e à noite. É importante que os moradores e visitantes da cidade fiquem atentos à umidade elevada e se protejam do sol nos períodos mais quentes.

