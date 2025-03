Bahia x Vitória BA-VI – ASSISTIR AO VIVO Baiano 2025, (16/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

O Baianão de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Bahia x Vitória é válida pela Campeonato Baiano acontece HOJE (16) às 18 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Bahia que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Por Noticias do Bahia

Bahia x Vitória: Onde Assistir e Informações da Final do Baianão 2025

Bahia e Vitória entram em campo neste domingo (16) para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano de 2025. O duelo será disputado às 18h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. O clássico Ba-Vi terá transmissão ao vivo na TV aberta e em canais online.

Onde Assistir Bahia x Vitória?

Os torcedores poderão acompanhar a final do Baianão pelos seguintes canais:

TV aberta : TV Brasil

: TV Brasil YouTube: TVE Bahia, TV Bahêa e TV Vitória

Clássico Ba-Vi Inicia a Decisão do Estadual

O Bahia chega embalado após garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores, após eliminar o Boston River, do Uruguai, na fase preliminar. A equipe comandada por Rogério Ceni tem um bom desempenho em 2025, com apenas duas derrotas na temporada, ambas no Campeonato Baiano, contra Alagoinhas e Jacuipense.

Por outro lado, o Vitória tenta se reerguer após ser eliminado da Copa do Brasil, ao perder para o Náutico por 2 a 0 no Barradão. Apesar do revés, o time de Tiago Carpini faz uma temporada consistente, somando 12 vitórias em 18 partidas disputadas até o momento.

O último encontro entre os rivais aconteceu na fase de grupos do estadual e terminou em um empate sem gols. No histórico geral, o Bahia leva vantagem com 194 vitórias contra 153 do Vitória.

Prováveis Escalações

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcelo Felipe; Gilberto Xavier, Kanu, Mingo, Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Pulga, Ademir e Lucho Rodríguez.

Vitória (Técnico: Tiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Halter, Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira; Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Janderson e Lucas Braga.

Próximo Jogo

O segundo e decisivo jogo da final será realizado no dia 23 de março, no Barradão, onde será definido o campeão baiano de 2025.

Fique ligado para mais atualizações sobre o clássico Ba-Vi!