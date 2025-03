AO VIVO Nacional x Casa Pia assistir EM DIRETO Primeira Liga Portugal 24/25, HOJE (16/03), escalações, palpites

O jogo entre Nacional x Casa Pia pelo Campeonato Português 2024/2025 (Primeira Liga Portugal), acontece hoje, HOJE (16) às 15h30 hs. O mandante desta partida será Nacional que busca a vitória sob seus domínios.

Nacional x Casa Pia em Busca de Distanciamento da Zona de Rebaixamento

Neste domingo, 16 de março de 2025, às 15h (horário de Brasília), o Estádio da Madeira, localizado no Funchal, Ilha da Madeira, será palco de um confronto crucial pela 26ª rodada da Primeira Liga Portuguesa. O Nacional, anfitrião da partida, buscará uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Casa Pia almeja consolidar sua posição na metade superior da tabela.

Desempenho Recente: Nacional

Após conquistar a promoção na temporada anterior, o Nacional ocupa atualmente a 13ª posição, com 26 pontos em 25 jogos. Nos últimos cinco confrontos, a equipe obteve duas vitórias, um empate e sofreu duas derrotas. Dentre os triunfos, destacam-se as vitórias sobre Farense e Famalicão, além de um empate contra o Estoril Praia. As derrotas ocorreram diante de Braga e Benfica, ambos times situados no topo da tabela. No Estádio da Madeira, o Nacional conquistou seis vitórias e acumulou 20 pontos em 12 partidas, evidenciando um desempenho sólido em casa.

Desempenho Recente: Casa Pia

Por outro lado, o Casa Pia, que finalizou a temporada anterior em 9º lugar, ascendeu para a 7ª posição nesta edição, somando 36 pontos em 25 jogos. Nos últimos cinco embates, a equipe registrou duas vitórias e três derrotas. As vitórias foram obtidas contra Gil Vicente e Estrela Amadora, enquanto as derrotas vieram frente a Sporting CP, Vitória SC e Moreirense. Na última rodada, o Casa Pia foi superado pelo Sporting CP por 3 a 1, resultado que interrompeu uma sequência de três partidas sem perder. Apesar de um desempenho irregular fora de casa, a equipe conquistou 14 pontos em 12 jogos como visitante nesta temporada.

Expectativas para o Confronto

Com ambos os times vindo de derrotas, espera-se um jogo equilibrado, com o Nacional tentando aproveitar o fator casa para somar pontos vitais, enquanto o Casa Pia buscará retomar a consistência exibida anteriormente na competição. Analistas esportivos projetam um empate com poucos gols, sugerindo um placar de 1 a 1. citeturn0search0

Possíveis Escalações

Nacional:

Franca (goleiro);

Garcia, Ulisses, Vítor e Appiah (defensores);

Soumaré (volante);

Dias, Esteves, Labidi e Tagueu (meias/atacantes);

Teodora (atacante).

Casa Pia:

Sequeira (goleiro);

Goulart, Fonte e Tchamba (defensores);

Larrazbal, Roberto, Brito e Lelo (meias);

Livolant, Caue e Sousa (atacantes).

A partida promete ser um espetáculo competitivo, com ambos os times empenhados em alcançar seus respectivos objetivos na tabela.