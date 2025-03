Vasco e Caxias vencem em casa pelo NBB 2024/2025

Na noite desta quinta-feira (13), a bola subiu para mais uma rodada do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025, com dois jogos movimentando a competição. O Vasco da Gama venceu o clássico contra o Botafogo por 80 a 66, enquanto o Caxias do Sul superou o São Paulo por 76 a 65.

Vitória cruzmaltina e protagonismo do trio de destaque

Jogando em casa, o Vasco dominou o Botafogo no clássico carioca e garantiu um triunfo importante para sua campanha na temporada. O destaque do jogo foi o trio formado por Paulichi, Eugeniusz e Jamaal, que combinaram para 55 pontos.

Paulichi : 19 pontos e 8 rebotes

: 19 pontos e 8 rebotes Eugeniusz : 19 pontos, 4 assistências e 3 rebotes

: 19 pontos, 4 assistências e 3 rebotes Jamaal: 17 pontos e 6 assistências

Com essa vitória, o Vasco alcançou a sexta colocação da tabela, somando 16 vitórias e 12 derrotas. O Botafogo, por sua vez, sofreu sua 19ª derrota em 27 jogos, permanecendo na 17ª posição, fora da zona de classificação para os playoffs.

Caxias do Sul supera São Paulo com jogo coletivo

No outro confronto da noite, o Caxias do Sul fez valer o mando de quadra e bateu o São Paulo com uma atuação coletiva consistente. Cinco jogadores da equipe gaúcha atingiram dígitos duplos na pontuação, com destaque para Vini Chagas, que anotou 12 pontos e 9 rebotes.

Com o resultado, o Caxias do Sul subiu para a 14ª posição, com nove vitórias e 17 derrotas. Já o São Paulo, apesar da derrota, segue uma posição acima, ocupando o 13º lugar, com 11 vitórias e 11 derrotas.

Próximos desafios

As equipes agora se preparam para a reta final da fase classificatória do NBB. O Vasco busca consolidar sua posição entre os melhores da competição, enquanto Caxias e Botafogo tentam melhorar suas campanhas para alcançar a zona de playoffs.

Pato x Brasília: Jogo ao Vivo e Expectativas para o Confronto (14/03/2025)

No próximo dia 14 de março de 2025, Pato e Brasília se enfrentam no ginásio de Pato Branco, em mais uma partida da temporada do NBB (Novo Basquete Brasil). O confronto promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando conquistar pontos importantes para suas campanhas no campeonato. O jogo está marcado para às 19h30 (horário de Brasília), e os fãs de basquete podem acompanhar ao vivo as emoções desta partida cheia de história e rivalidade.

Situação Atual das Equipes

Pato: A equipe da casa, Pato, vem de uma sequência de derrotas, incluindo uma derrota apertada contra o Flamengo por 91 a 81 e outros resultados negativos contra Botafogo e Vasco. Apesar disso, a equipe demonstrou boa disposição nas partidas e busca se recuperar com o apoio de seus torcedores. O time terá um grande desafio pela frente, mas se o histórico recente em casa for levado em conta, a confiança pode ser um fator positivo.

Brasília: O time visitante, Brasília, vive uma fase mais positiva, com quatro vitórias consecutivas. A última vitória foi contra o Pinheiros por 72 a 70, mostrando a boa forma do time. Com destaque para jogadores como Baralle, que tem se destacado com atuações consistentes, o time de Brasília chega para o jogo contra Pato com o objetivo de manter sua boa fase e continuar pressionando os líderes do campeonato.

Histórico de Confrontos

Nos últimos jogos entre as duas equipes, Pato venceu Brasília no último encontro por 77 a 65 em janeiro de 2024. No entanto, a equipe de Brasília venceu o último confronto em dezembro de 2024, por 98 a 94, em uma partida extremamente equilibrada. Esses resultados indicam que o jogo pode ser imprevisível e equilibrado, com as duas equipes buscando superar suas dificuldades.

Análise do Jogo

Este é um confronto chave para ambas as equipes. Pato, jogando em casa, tentará utilizar a vantagem de sua torcida e sua experiência no ginásio local para se reerguer. Por outro lado, Brasília chega motivado pela sua sequência de vitórias, com um elenco que demonstra grande entrosamento e confiança.

O confronto será marcado pela disputa de forças no ataque e defesa, com Pato precisando ajustar sua defesa para neutralizar os principais pontos fortes de Brasília, como suas jogadas rápidas e boas finalizações. Já Brasília, com sua defesa sólida e jogo coletivo, buscará controlar o ritmo da partida desde o início.

Onde Assistir ao Vivo

Previsão para o Jogo

Com base no desempenho das equipes e no histórico recente, o Pato buscará uma reação diante de sua torcida, enquanto Brasília tentará manter sua excelente fase. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com Brasília se saindo um pouco mais forte devido à sua consistência nas últimas partidas.

Conclusão

O confronto entre Pato e Brasília promete ser uma grande disputa, repleta de emoções. Ambas as equipes têm seus pontos fortes e suas fraquezas, e a chave para o sucesso estará na capacidade de ajustar a defesa e aproveitar as oportunidades no ataque. Acompanhe ao vivo este grande clássico do NBB!

Calendário de Jogos e Transmissões do NBB – Março de 2025

A reta final de março no Novo Basquete Brasil (NBB CAIXA) 2024/25 traz confrontos decisivos, com equipes buscando melhorar suas colocações na tabela e garantir boas posições para os playoffs.

Acompanhe a programação completa dos jogos e onde assistir:

📅 Tabela de Jogos e Transmissões – NBB (15 a 26 de março)

📆 Sábado – 15/03/2025

🕔 17h00 – Caxias do Sul Basquete x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕔 17h10 – Corinthians x Desk Manager Mogi Basquete

📺 Transmissão: YouTube, TV Cultura, NBB BasquetPass

🕖 19h00 – Ceisc/União Corinthians x São Paulo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Segunda-feira – 17/03/2025

🕚 11h00 – CAIXA/Brasília Basquete x Botafogo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

🕢 19h30 – Ceisc/União Corinthians x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕢 19h30 – Pinheiros x São José Basketball

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Terça-feira – 18/03/2025

🕗 20h00 – Franca x Bauru Basket (Clássico Paulista)

📺 Transmissão: ESPN, NBB BasquetPass

📆 Quarta-feira – 19/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Flamengo

📺 Transmissão: SporTV, NBB BasquetPass, FlaTV+

📆 Terça-feira – 26/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Caxias do Sul Basquete

📺 Transmissão: A confirmar

Fique ligado nos jogos e acompanhe as emoções do NBB CAIXA 2024/25 nas principais plataformas de transmissão!