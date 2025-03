Ubatuba intensifica busca ativa de casos de tuberculose – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Saúde está intensificando a campanha de busca ativa de casos de tuberculose, em parceria com as equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). A primeira fase da campanha ocorrerá de 17 a 31 de março.

A tuberculose é uma doença tratável, mas precisa ser diagnosticada rapidamente. Contamos com a colaboração da população para que, ao perceberem sintomas como tosse persistente, febre, suor noturno e outros, procurem o mais rápido possível a unidade de saúde. Quanto antes o diagnóstico, mais eficaz é o tratamento, afirmou secretaria de saúde, Simone Brito.

Em caso de tosse persistente por mais de duas semanas, acompanhada ou não de febre ao final do dia, suor noturno, falta de apetite, perda de peso, cansaço ou dor no peito, a população procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima.

Durante o período da campanha, o Pronto Atendimento (PA) Ipiranguinha, PA Maranduba e o Pronto Socorro da Santa Casa de Ubatuba também estarão atendendo aos pacientes.