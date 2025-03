Sorocaba recebe duas novas ambulâncias de suporte avançado – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves (Secom/Sorocaba)

Sorocaba foi contemplada com duas ambulâncias de suporte avançado para uso do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (14) na empresa Flash Engenharia, no Jardim Josane, e contou com a presença de autoridades do governo federal, do legislativo e de representantes de diversos municípios.

Com a aquisição, o município passará a contar com nove ambulâncias à disposição da população.