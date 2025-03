Semana do Artesão vai trazer a ‘Feira Mãos que Criam’ com o melhor do artesanato de MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Presente desde a primeira edição da Semana do Artesão, a Feira Mãos que Criam vai trazer o melhor do artesanato de Mato Grosso do Sul durante o evento. Neste ano, além da participação de 8 etnias indígenas do MS, haverá exposição de artesanato de 27 municípios do interior. Estão envolvidos 150 artesãos expositores, assim, tendo um mostra do artesanato de MS por inteiro.

“A Feira Mãos que Criam esse ano está repleta de novidades, durante a Feira serão realizadas as tradicionais oficinas de artesanato, os shows para todos os gostos, mas a grande novidade é o aumento da participação dos municípios, esse ano teremos 27 municípios, oito etnias e 150 artesãos expondo. Além a exposição dos homenageados, uma ampla praça de alimentação e produtos típicos a venda. Tem artesanato para todos os gostos e preços”, explica a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Katienka Klain.

“A população indígena de Mato Grosso do Sul vai estar presente na Feira Mãos que Criam representada pelas suas oito etnias que estão presentes no Estado de Mato Grosso do Sul. Nas etnias, Kadwéu, Terena, Kinikinau, Guató, Guarani, entre as oito etnias, todas vão trazer o que representa o melhor do seu povo, entre cerâmica, cerâmica Terena, trançado, penas, sementes, todo o material vai estar representando as etnias indígenas do Estado de Mato Grosso do Sul. A importância do artesanato indígena de Mato Grosso do Sul é que nós somos segunda maior população indígena do Brasil, então representa o modo de fazer da população tradicional que começou o Estado de Mato Grosso do Sul. Contamos com a presença de todos para visitar os estandes dos povos originários, dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul”, diz Katienka.

Os municípios do interior foram escolhidos para participar a partir da escolha de oito rotas. Rota Pantanal, Rota Caminho dos Ypês, Rota Serra da Bodoquena, Rota Grande Dourados, Rota Cerrado Pantanal, Rota Costa Leste, Rota Caminhos da Natureza e Rota Vale das Águas.

“Este ano vão representar o interior oito rotas. São municípios das rotas de turismo que foram selecionados pelo mapa de Mato Grosso do Sul e dentro dessas rotas foram selecionados dois municípios que têm o maior potencial atualmente do artesanato nas rotas. Mato Grosso do Sul está representado, interior inteiro, através dessas rotas”, explica Katienka Klain.

Com a exposição e comercialização do artesanato, almeja-se a ampliação da divulgação do artesanato regional entre os cidadãos do Estado; além da ampliação do acesso do profissional do artesanato ao mercado competitivo.

O artesanato do Mato Grosso do Sul retrata costumes, tradições e demais referências culturais do estado. É produzido, em grande parte, com matérias primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense.

As peças artesanais trazem à tona temas referentes ao Pantanal; às populações indígenas; ao intercâmbio cultural favorecido pelas divisas, pelas fronteiras com Paraguai e Bolívia, além do movimento migratório oriundo de várias partes do país e do planeta.

Katienka Klain explica que a Feira Mãos que Criam acompanha a Semana do Artesão desde a primeira edição. “A Feira Mãos que criam durante a 17ª Semana do Artesão está repleta de novidades, entra elas o aumento da participação dos municípios do estado, vai ter artesanato para todos os gostos e valores, com matérias primas variadas fibras, madeiras, cerâmica e produtos típicos. Além de uma repleta programação cultural, com shows musicais, apresentação de teatro infantil, oficinas para adultos e crianças. Estão todos convidados”.

A Fundação de Cultura tem realizado a Semana do Artesão desde 2007 em parceria com as entidades representativas dos artesãos, da Prefeitura de Campo Grande e do SEBRAE/MS. Trata-se de um evento em alusão ao Dia do Artesão (19 de março) criado para fortalecer o artesanato do estado e promover sua consolidação como setor econômico sustentável que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

Com a realização da Semana do Artesão, o poder público e a sociedade civil rendem homenagens aos profissionais e ao artesanato diverso e criativo que consiste em importante meio de expressão da nossa cultura.

Karina Lima, Comunicação Setesc

Fotos: Ricardo Gomes/Setesc