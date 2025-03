Previsão do Tempo para Itaperuna final de semana

Por Noticias de Itaperuna

Previsão do Tempo para Itaperuna no Final de Semana

O final de semana em Itaperuna promete ser agradável, com clima ameno e algumas nuvens. No sábado (15/03), as temperaturas devem variar entre 22°C e 32°C, com possibilidade de algumas pancadas de chuva à tarde, típicas da estação. Já no domingo (16/03), o tempo tende a ser mais firme, com céu parcialmente nublado e temperaturas que podem chegar aos 33°C. Não há previsão de chuvas intensas, o que favorece a realização de atividades ao ar livre.

É um ótimo momento para aproveitar as atrações da cidade, como passeios e eventos, com um clima que deve agradar tanto quem busca momentos de lazer quanto quem precisa de uma previsão mais estável para os compromissos.