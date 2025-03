Prefeitura reforça busca ativa para vacina contra febre amarela

Lucas Brito





Devido ao aumento de casos da doença no estado, a Prefeitura de São José dos Campos está intensificando a busca ativa para vacinação contra a febre amarela, com foco nas regiões de maior risco epidemiológico do município.

Os agentes comunitários de saúde realizam visitas domiciliares para identificar e convocar os moradores não imunizados. A ação começou em fevereiro, em São Francisco Xavier e nos bairros Buquirinha, Rio das Cobras e Bonsucesso, na região norte.

A partir desta semana, os locais prioritários foram ampliados para abranger os bairros das regiões sudeste (São Judas Tadeu e Putim), sul (Interlagos) e leste (Eugênio de Melo, Novo Horizonte, Primavera, Majestic, Capão Grosso I e II, Bom Retiro, Jardim São José II, Campos de São José e Jardim Santa Inês).

Público-alvo

• Residentes em zonas rurais, áreas de mata ou em localidades com evidência de circulação viral

• Comunidades ribeirinhas e no entorno de parques e unidades de conservação

• Trabalhadores rurais, agropecuários, extrativistas e profissionais do meio ambiente

• Pessoas com exposição esporádica em áreas de risco (rurais, silvestres)

• Viajantes para áreas afetadas, incluindo trabalhadores e turistas

Proteção

Disponível em todas as unidades básicas de saúde, a vacinação é a principal forma de prevenção contra a febre amarela. Todos os moradores de São José dos Campos que ainda não receberam a vacina devem procurar a UBS mais próxima para se imunizar.

Para ampliar a cobertura vacinal, que atualmente está em 78,91% na cidade, a Prefeitura adotou diversas estratégias, como divulgação em salas de espera, estabelecimentos comerciais, igrejas e locais de grande circulação.

Esquema vacinal

• Primeira dose aos 9 meses

• Segunda dose aos 4 anos

• A partir de 5 anos, é aplicada dose única para quem não completou o esquema primário

• Quem recebeu apenas uma dose antes dos 5 anos deve tomar uma dose adicional, independentemente da idade

Recomendações

Os indivíduos não imunizados que residem em áreas com recomendação, assim como pessoas que vão viajar para esses lugares, precisam se vacinar pelo menos 10 dias antes do deslocamento

Aqueles que receberam a dose fracionada da vacina em 2018 e vão para áreas com circulação comprovada do vírus devem receber uma dose adicional da vacina na versão padrão

Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema de dose única para toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS)

Em caso de dúvidas, procure a UBS mais próxima: os endereços e horários de funcionamento das unidades estão disponíveis no site da Prefeitura e a vacinação se encerra uma hora antes do fechamento da unidade

Doença

A febre amarela é transmitida pela picada de mosquitos infectados. É importante destacar que essa doença viral não é contagiosa nem é transmitida por macacos, que servem apenas como hospedeiros.

No ciclo silvestre, a infecção ocorre em áreas rurais e de mata, sendo transmitida por mosquitos que não habitam o meio urbano, onde o transmissor é o Aedes aegypti.

O período de maior incidência da febre amarela é entre dezembro e maio, quando há maior quantidade de chuvas e aumento da população de mosquitos.

A doença é de notificação compulsória: todos os casos suspeitos devem ser comunicados às autoridades de saúde, com a investigação e a confirmação ou o descarte do diagnóstico a cargo do Instituto Adolfo Lutz.

Na suspeita de um caso, o Centro de Controle de Zoonoses realiza ações de combate ao mosquito em um raio de 300 metros do local de infecção.

Mais informações sobre a doença e os sintomas na página da vigilância epidemiológica.



