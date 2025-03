Prefeitura realiza mutirão de ações de zeladoria e revitalização no Parque São Bento – Agência de Notícias

Posted on

Os agentes do BRT Seguro tiveram bastante trabalho no fim de semana – Prefeitura do Rio Em menos de 24h, agentes do BRT Seguro prenderam três pessoas que praticaram vandalismo, em momentos distintos, nas estações e nos ônibus do BRT. No sábado à noite (16/12), um homem vandalizou a catraca da estação do BRT Pedra […]