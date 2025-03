Prefeitura inicia revitalização de área de lazer no Jardim São Camilo – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), iniciou nesta sexta-feira (13) as obras de revitalização da área de lazer da Praça “Maria da Guia Ramos”. O logradouro está localizado na Rua João Penitente, no Jardim São Camilo, Zona Norte da cidade, e a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até quatro meses.

“Vamos deixar esse espaço ainda mais bonito e seguro para as crianças brincarem, com mais atrações e gradis de proteção”, destacou o prefeito Rodrigo Manga, durante o ato que marcou o lançamento das obras no local, a partir da assinatura do termo de início.

A intervenção consiste na reforma da quadra (execução de piso em concreto armado, pintura de fundo e demarcatória, manutenção do alambrado e construção de sistema de drenagem), do playground e do passeio público, a implantação de uma quadra de baquete 3×3 (com piso de concreto armado e alambrado), além de plantio de grama, colocação de gradis e ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública, com lâmpadas em LED, inclusive na nova quadra.

“Essa praça se tornará um espaço mais harmonioso e agradável para as famílias”, apontou o secretário da Serpo, Darwin de Almeida Rosa. As obras serão executadas pela empresa Viva Construções. A reforma está orçada em R$ 220 mil e será realizada a partir de emenda impositiva do vereador Cícero João, que também acompanhou o evento.

“Meu neto de 11 anos vem todo dia aqui para brincar. Já era uma praça agradável e bem montada e ficará, depois dessa obras, ainda mais bonita”, disse a aposentada Sirlene Mariano matos, de 60 anos de idade e moradora do jardim São Camilo Há 38 anos.

Ainda estiveram presentes os secretários municipais Carlos Eduardo Paschoini (Mobilidade), João Alberto Corrêa Maia (Segurança Urbana), Lucas Pedrozo (Comunicação), mais o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno; o comandante operacional da Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, Régis Alonso, e o representante da Viva Construções, Lucas Filgueiras.