Prefeitura de Sorocaba realiza 2ª Expo Mulheres Empreendedoras na cidade – Agência de Notícias

Fotos: Carlos Sales

No evento, a equipe da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) entregou 35 renovações de autorização anual aos profissionais da Feira do Artesanato

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), realizou, neste sábado (15), a 2ª edição da Expo Mulheres Empreendedoras, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro da cidade. O evento reuniu 80 expositoras dos mais diversos ramos do empreendedorismo.

A iniciativa ocorreu dentro da programação especial elaborada pela Prefeitura de Sorocaba para celebrar o Dia Internacional da Mulher (8 de março) e tem como objetivo oferecer oportunidade a mulheres da cidade com perfil empreendedor e que buscam crescimento profissional, divulgação de seu trabalho e valorização no mercado.

Na ocasião, a equipe da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) entregou 35 renovações de autorização anual aos profissionais da Feira do Artesanato, além de lançar da padronização das barracas.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sirlange Frate Maganhato esteve presente no evento e falou sobre a importância do empreendedorismo feminino na cidade. “Sorocaba vive uma constante evolução na economia, principalmente no empreendedorismo. Diante disso, em alusão ao Mês da Mulher, organizamos um evento, com muito carinho e dedicação, destinado às nossas empreendedoras, para expor todos os seus produtos, ganhando mais visibilidade e destaque no mercado.”

Os sorocabanos tiveram a disposição produtos e serviços das expositoras, de diferentes categorias, como Confeitaria e Panificação; Artesanato, Estética e Beleza, Confecção e Moda; Decorações em geral; Saboaria Artesanal; Bijouterias; e Prestação de serviços. Além disso, a população presente teve à disposição shows com ao vivo com o grupo Inazuma Taiko, Teresa Baddini e Banda, Mary Rodrigues – Voz e Ukulele, e Ballet da Doris.

Ainda no local, o Poder Público Municipal deixou a disposição dos munícipes as unidades móveis da Casa do Cidadão, Sine Municipal e do Procon. A Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) entregou mudas de plantas no local.

“Que alegria estar neste evento tão especial, destinado especialmente a vocês, mulheres. Não há nada mais forte do que mulheres com propósitos e foco para fazer tudo isso acontecer. Hoje, somos mais de 500 mulheres inscritas, que acreditam no poder do empreendedorismo e fazer histórias em Sorocaba”, ressalta a secretária da Mulher, Rosângela Perecini.

Todas as empreendedoras foram selecionadas por meio de edital de chamamento publicado no jornal Município de Sorocaba do dia 13 de fevereiro deste ano.

A empreendedora Patrícia Montilha, de 47 anos, trouxe seus pudins gourmet e participa de uma feira pela primeira vez. “Fiquei sabendo do evento e fui uma das primeiras a participar do edital. Fico feliz pela possibilidade que. Prefeitura oferece para nós, mulheres, possamos participar do empreendedorismo sorocabano”, disse.

Já a consultora jurídica Talita Moura, de 50 anos até o centro da cidade e prestigiou o evento. “Muito boa a iniciativa do Poder Público Municipal em enaltecer o empreendedorismo feminino no mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher”, relata.

No local, também estiveram presentes os secretários de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), Fernando Marques, de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Péricles Regis, de Desenvolvimento Econômico (Sede, Bruno Santana, de Gabinete Central (SGC), Eduardo Leite, além do ouvidor geral do Município, Evandro Bueno.

35 autorizações anuais aos Profissionais da Feira do Artesanato

Durante o evento, a Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) entregou 35 renovações de autorização anual aos profissionais da Feira do Artesanato. Ainda, a pasta municipal lançou a padronização das barracas, todas na cor azul.

“A autorização anual é muito importante para os profissionais da Feira do Artesanato, pois mostra que estão de acordo e regularizados perante a Administração Municipal. Graças a ele, esses profissionais podem trabalhar normalmente pelas ruas da cidade”, conclui o secretário da Sert, Péricles Régis.